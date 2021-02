Xót xa: 4 công ty lâm nghiệp tàn phá 22.000 ha rừng

Rừng còn quan trọng hơn trời! Nhưng liệu trồng một cái cây nhỏ có ý nghĩa gì nếu không giữ được một cánh rừng? Liệu có gì tệ hại hơn khi người phá rừng lại chính là người bảo vệ rừng?





Ngay trong dịp tết, ngay trước lễ trồng cây, lâm tặc vẫn mang trâu vào chở gỗ pơ mu trái phép trong những cánh rừng do Công ty Lâm nghiệp Krông Bông quản lý (Ảnh: T.X/LĐO)



Công an cho biết đang mở rộng điều tra vụ mất rừng tràn lan ở Đắk Lắk.



Có những thông tin rất đáng chú ý: 5 người trực tiếp phá rừng tại các tiểu khu thuộc lâm phần quản lý của Công ty Lâm nghiệp Ea Kar đã bị bắt với khoảng khoảng 28.000m3 gỗ đã bị đốn hạ.



Nguyễn Hồng Mạnh - Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Ea Kar và 8 thuộc cấp cũng đã bị khởi tố về hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" với thiệt hại xác định ban đầu là để 302ha rừng bị phá.



Công an Đắk Lắk còn cho biết cũng đang thụ lý tin báo mất rừng nghiêm trọng xảy ra tại 4 công ty lâm nghiệp ở huyện Ea Súp: Theo kết quả xác minh tin báo ban đầu, từ năm 2006 đến 2016, 4 công ty lâm nghiệp là Cư Mlan, Rừng Xanh, Ia Lốp và Ia Mơ đã có dấu hiệu thiếu trách nhiệm làm thiệt hại hơn 22.000ha rừng.



Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường từng giải thích trước Quốc hội rằng: “Rừng tự nhiên bị thu hẹp do đế quốc Mỹ rải hoá chất”.



Nhưng còn những phủ phạm khác trong chính chúng ta, còn những thủ phạm là chính người quản lý bảo vệ rừng.



Một công ty để lâm tặc đốn hạ 28.000 m3 gỗ. 302 ha rừng bị phá.



4 công ty quản lý, để mất 22.000 ha rừng.



Trong tổng thể một địa phương có tới 51.000 ha rừng bị tàn phá, lấn chiếm.



Và cho dù đây là những thiệt hại vô cùng nghiêm trọng nhưng trong thời gian dài “không xử lý, chưa ai chịu trách nhiệm”.



Có vẻ, chính “thủ phạm”: Các công ty lâm nghiệp, các cán bộ lãnh đạo và sự hoặc tiếp tay, hoặc làm ngơ, hoặc thiếu trách nhiệm, thậm chí đồng loã từ phía họ có vẻ giải thích cho câu hỏi “tại sao”.



Chỉ khi lâm tặc mà mặc áo lâm nghiệp thì rừng mới bị tàn phá khủng khiếp đến thế.



Thủ tướng từng đặt ra quyết tâm trồng mới 1 tỉ cây xanh. Và cái Tết vừa rồi, chúng ta thật sự chứng kiến một cái Tết trồng cây sôi động trên cả nước.



Nhưng suy cho cùng, trồng thêm được 1 cây xanh cũng phải đồng nghĩa với giữ một cây rừng.



Chứ 51.000 ha rừng? Những khoảng trống khủng khiếp trên bản đồ, bằng vô số những cái cây con trồng mới hôm nay, bằng rất nhiều cái tết trồng cây? Chưa kể, phải mất thêm rất nhiều năm để những cái cây con trồng mới hôm nay mới trở thành... rừng.



https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/xot-xa-4-cong-ty-lam-nghiep-tan-pha-22000-ha-rung-884283.ldo

Theo Anh Đào (LĐO)