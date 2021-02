Tình dân tộc, nghĩa đồng bào

Người Việt Nam ở nước ngoài luôn là bộ phận máu thịt của dân tộc, là cầu nối cho tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước trên thế giới.

Năm 2020 qua đi để lại nhiều dấu ấn không thể nào quên. Trong một năm "lửa thử vàng, gian nan thử sức", tinh thần "tương thân tương ái" của người Việt khắp năm châu càng được phát huy và lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết.



Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi trao tiền quyên góp của cộng đồng người Việt tại Thái Lan và Hàn Quốc cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Bộ Ngoại giao



Đó là những chiếc khẩu trang nhỏ bé nhưng chất chứa tình đoàn kết của người dân Việt Nam gửi tới bạn bè quốc tế khi dịch bệnh đang ở đỉnh điểm. Đó là những món quà thấm đượm "nghĩa đồng bào" mà kiều bào ta ở nước ngoài gửi tới người dân trong nước đang gồng mình chống lại dịch bệnh và thiên tai triền miên.



Trong cuộc chiến cam go với đại dịch Covid-19, mặc dù gặp nhiều khó khăn và thiếu thốn nhưng Việt Nam vẫn sẻ chia, giúp đỡ các nước bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, được bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Chính phủ ta đã hỗ trợ khẩu trang, vật tư y tế và tài chính với trị giá lên tới hàng triệu USD cho 51 quốc gia và tổ chức quốc tế ứng phó với đại dịch. Qua đó, thể hiện trách nhiệm, tinh thần đoàn kết đối với cộng đồng quốc tế cũng như tăng cường sự tin cậy và quan hệ hữu nghị với các đối tác quan trọng.



Bên cạnh những nỗ lực từ phía Chính phủ, không thể không nhắc đến vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong việc lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam ra thế giới. Phát huy truyền thống quý báu "một miếng khi đói bằng một gói khi no" của dân tộc ta, người Việt ở nhiều nơi đã tích cực quyên góp lương thực, thực phẩm, may tặng khẩu trang cho các bác sĩ, y tá sở tại, kề vai sát cánh cùng người dân các nước trong lúc gặp khó khăn, hoạn nạn.



Những nghĩa cử cao đẹp đó được chính báo chí và truyền thông nước ngoài phản ánh thực sự đã lay động trái tim của hàng trăm triệu người trên khắp thế giới. Chưa bao giờ cái tên Việt Nam được bạn bè quốc tế nhắc đến với tất cả sự trân trọng và ngưỡng mộ nhiều như vậy.



Không chỉ làm tốt sứ mệnh "Đại sứ thiện chí" của Việt Nam ở nước ngoài, kiều bào còn luôn đồng lòng và chung sức hướng về Tổ quốc thân yêu. Dẫu còn nhiều chật vật, vất vả mưu sinh nơi xa quê, nhưng khi hay tin đồng bào trong nước đang gồng mình chống lại dịch bệnh và thiên tai, "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" đã thúc giục người Việt trên khắp năm châu có những hành động thiết thực, san sẻ với khó khăn ở trong nước. Hơn 35 tỉ đồng, cùng nhiều trang thiết bị, vật tư y tế ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19, hơn 40 tỉ đồng, cùng nhiều hàng hóa, vật phẩm hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ chính là những con số biết nói, là minh chứng rõ nét của truyền thống "Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Con Hồng cháu Lạc phải thương nhau cùng" như lời Bác Hồ từng có lần "chữa" lại câu ca dao với hàm ý nhấn mạnh dân tộc ta là con cháu Lạc Hồng, người Việt dù ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì cũng luôn đoàn kết, gắn bó, yêu thương và chia sẻ với nhau.



Những đóng góp quý báu của kiều bào đã thêm một lần nữa khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài luôn là bộ phận máu thịt của dân tộc Việt Nam, cũng như là cầu nối cho tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước trên thế giới, góp phần quan trọng trong việc xây dựng một Việt Nam hùng cường, biến những ước mơ, khát vọng của dân tộc trở thành hiện thực.



Lương Thanh Nghị (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)