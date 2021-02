Tiền không ngủ, COVID cũng không nghỉ Tết

COVID thì không nghỉ Tết. Tiền thì đến ngủ cũng không. Vì thế mà ngoài kia, biết bao người cũng không ngủ, không Tết.





Các bác sĩ tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh đón giao thừa trong một cái tết chưa từng có. Ảnh: Trần Minh/Bộ Y tế



Anh ơi, ở Hải Dương có khoảng bao nhiêu y bác sĩ sẽ đón giao thừa ở khu cách ly?



“Nhiều lắm em ạ. Ở Bệnh viện dã chiến 1 hiện có 135, các khu cách ly khoảng 500 người, lực lượng sinh viên 600 người, lực lượng y tế ở Bệnh viện dã chiến 2 khoảng 120 người, chưa kể lực lượng làm xét nghiệm, truy vết và các lực lượng chính quyền, công an, quân đội, giáo viên...”.



COVID không nghỉ Tết, cũng không ngủ. Năm nay, hàng trăm ngàn đồng bào đón Tết trong bệnh viện, trong khu cách ly. Và hàng vạn người tuyến đầu chống dịch cũng vậy. Gác lại một cái Tết, gác lại câu chuyện gia đình, gác lại cả những niềm vui đơn sơ, giản dị nhất... trong một nỗ lực, một trách nhiệm bảo an cho dân.



Trong thời khắc giao thừa, ở Tân Cảng - Cát Lái, cảng biển lớn nhất Việt Nam, những lô hàng xuất khẩu đầu tiên: Vải sợi, hàng may mặc, các sản phẩm từ caosu, gỗ, linh kiện điện tử... đã được phát lệnh thông quan trong một không khí làm việc hết sức khẩn trương, theo TTO.



Tân Cảng không nghỉ Tết, cũng không ngủ. 850 lao động trực tiếp và quản lý điều hành sẽ 24/24h, trong cả Tết... đảm bảo cho sản xuất được thông suốt.



Xuất khẩu không thể nghỉ. Lưu thông hàng hoá cũng vậy. Bởi thị trường, bởi nhu cầu toàn thế giới không có khái niệm Tết.



Ở dự án hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM) hay dự án Đường sắt trên cao Nhổn - Ga Hà Nội, công nhân vẫn miệt mài làm việc xuyên tết.



Không phải là không chạnh lòng khi ngoài kia, xung quanh “người ta rầm rập đón Tết, rầm tập mua sắm”; không phải là vì “đam mê” khi cả năm đói nghèo vẫn thúc vào sườn người ta đau điếng. Nhưng mà đấy, vì đó là công trình trọng điểm mà mỗi ngày tiến độ là một ngày đội thêm tiền bạc. Nhổn - Ga Hà Nội đã chậm tiến độ đến năm thứ 4 rồi. Tiền vay thì không ngủ, cũng không nghỉ Tết... vẫn lãi mẹ đẻ lãi con mỗi ngày.



Năm nay, chúng ta vừa xem bắn pháo hoa... trên tivi, giao thừa không còn cảnh dập dìu tụ tập đông vui, ngay cả đến việc “đi chùa” cũng hạn chế, cũng đo thân nhiệt khử khuẩn. Đúng là một cái Tết đáng nhớ và cũng rất đáng quên.



Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thành Long, trong lời tâm sự cuối năm như đang nói thay cho mơ ước của người dân, rằng chỉ mong không còn dịch bệnh nữa.



Nhưng nếu muốn không còn dịch bệnh, muốn cuộc sống bình thường trở lại, muốn kinh tế phát triển để “ting ting” không gián đoạn, có lẽ, nỗ lực phải đến từ mỗi trong số chúng ta.



Mà nỗ lực đôi khi chỉ cần một cái Tết “vui thôi đừng vui quá”, đừng vì mỗi bản thân mà chất thêm việc cho những người đang không ngủ, không Tết ngoài kia. Đấy, đêm qua vẫn ào ào đi chùa, tụ tập công viên, cả bốc đầu rồi rượu chè tai nạn... như thể ý thức là xa xỉ vậy.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/tien-khong-ngu-covid-cung-khong-nghi-tet-879947.ldo





Theo Anh Đào (LĐO)