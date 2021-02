"Tiền không đẻ", phải chăng nó đang bò lê?

Cũng như bắn pháo hoa, xây quảng trường hay chi thường xuyên, những đồng tiền chọn kênh đầu tư là vàng “ống bơ đầu giường” hay đổ vào đất thì đó chỉ là những "đồng tiền đực", không thể sinh sôi, nảy nở.





Bạn có tin được không, đây là quang cảnh vắng lặng trước bến xe Mỹ Đình vào chiều 25 Tết. Ảnh: Trần Vương/LĐO



Giá lợn hơi đồng loạt giảm thêm 1.000 – 5.000 đồng/kg. Trên cả nước. Và đã là tuần cận tết thứ 2 giảm liên tục.



Các nhà hàng treo biển đóng cửa, dù còn chưa tới tất niên. Hàng hoá nông sản thì đã treo biển “xả hàng”, ngay từ chiều 24 Tết. Hàng không liên tục khuyến mại. Đường sắt tiếp tục giảm 30% giá vé đối với tất cả các đoàn tàu Thống Nhất. Trong cảnh, chẳng hạn “Bến xe Mỹ Đình vắng lặng”. Và cây ATM thì... thưa thớt người rút tiền.



Những chi tiết hoàn toàn ngược với quy luật hàng năm, phản ánh một cái tết “coi như bỏ”, nhưng cũng rất dễ lý giải.



Tình hình dịch bệnh “xấu và nghiêm trọng” đích thị là một nguyên do.



Nhưng nguyên do lớn hơn, nói như TS Đinh Thế Hiển: Dòng tiền thật sự mỏi, nó đang bò lê.



TS Hiển, dẫn chứng bằng những phiên giao dịch “chục ngàn tỉ đồng” trên thị trường chứng khoán. Bằng bất động sản, với việc “dòng tiền đang rẻ, gửi ngân hàng lãi suất quá thấp nên mọi người đang đổ vào các kênh đầu tư hấp dẫn là chứng khoán và đất....



Nhưng cũng như cho bắn pháo hoa, xây quảng trường hay chi thường xuyên, những đồng tiền chọn kênh đầu tư là vàng “ống bơ đầu giường” hay đổ vào đất thì đó chỉ là những "đồng tiền đực".



Dân bảo toàn mồ hôi nước mắt. Điều đó hoàn toàn chính đáng. Doanh nghiệp cũng đang “giữ tiền để chiến đấu” khi vừa trải qua gần cả năm dịch bệnh lại gần như mất đứt một mùa kinh doanh cuối năm.



Và hệ quả là “dòng tiền này sẽ nhanh chóng cạn sau một thời gian nếu dòng tiền kinh doanh - tiêu dùng không được tạo ra, không chảy mạnh mẽ...



Nhưng, như Thủ tướng đã nói: Phải sẵn sàng hy sinh một số lợi ích kinh tế để bảo vệ tốt nhất an toàn sức khoẻ cho nhân dân.



Hôm 8.2, TPHCM đã có quyết định dừng tất cả các hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí, thẩm mỹ viện, karaoke, vũ trường, quán nhậu, quán bar, pub, beer club, massage, xông hơi, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử. Các trung tâm tiệc cưới, phòng trà, sân khấu - kịch, rạp chiếu phim, các cơ sở kinh doanh thể thao, yoga, phòng tập gym, bi-a; Các nghi lễ tôn giáo và các hoạt động từ 20 người trở lên ở các cơ sở tôn giáo, thờ tự...



Có thể, trong nhất thời, biện pháp này ảnh hưởng ít nhiều đến đời sống thu nhập của dân. Nhưng chúng ta không có sự lựa chọn khác.



Bởi nếu dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, bởi nếu không khống chế được thì dù có bao tiền bạc cũng không thể mua được những điều tưởng chừng bình thường nhất: Được tự do hít thở dưới ánh mặt trời chẳng hạn.



Bởi chỉ có cách nhanh nhất trở lại cuộc sống bình thường thì đồng tiền mới “hết đực”, hết cảnh mỏi mệt hay bò lê.



https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/tien-khong-de-phai-chang-no-dang-bo-le-879060.ldo

Theo ANH ĐÀO (LĐO)