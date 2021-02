Để có cái Tết an lành

Dù cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc, nhưng theo nguồn tin ban đầu và nhân chứng, vụ hỏa hoạn trưa 4-2 tại ngõ Tam Khương, quận Đống Đa, Hà Nội làm 4 thanh niên thiệt mạng có nguyên nhân một phần từ đốt vàng mã cúng ông Táo.



Đáng chú ý, những thanh niên này không dùng thùng hay chậu nhôm khi đốt vàng mã và không đổ nước dập tro tàn. Những tàn lửa nguy hiểm đã bắt vào vật liệu dễ cháy và ngún lửa; khi các thanh niên đang ngủ trưa thì phát hỏa, lửa lan vào xe máy dựng trong nhà, cháy bùng lên, không cứu kịp.



Trước đó, vào chiều 3-2, tại TP HCM, hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà ở đường Võ Thị Sáu, một bé gái chạy ra lan can cầu cứu. May mắn là lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) đến kịp thời, cứu em đang trong hoảng loạn.



Cha ông xưa thường nói đến 4 hiểm họa "thủy, hỏa, đạo, tặc" luôn là những mối lo thường trực, đe dọa cuộc sống con người, trong đó hiểm họa về thủy, hỏa là thường xuyên xảy ra nhất. Vì vậy, người lớn thường phải rất cẩn trọng khi cho con trẻ chơi gần các nguồn nước hay nghiêm cấm trẻ nhỏ nghịch lửa hoặc ra sông hồ khi không có người lớn đi cùng. Những công trình đào hố, móng tạo thành những hố nước sâu không có người trông coi luôn là hiểm họa chực chờ các em nhỏ ham chơi, sơ ý trượt chân té ngã. Còn với "bà hỏa", những khu chung cư luôn đặt an toàn PCCC lên hàng đầu, nghiêm cấm người hút thuốc dưới các hầm giữ xe chung cư, nơi có rất nhiều ôtô, xe máy; một sơ suất nhỏ là gây hậu quả lớn, cực kỳ nghiêm trọng. Ở các công sở, dù đều đưa ra nội quy nghiêm ngặt về PCCC và cấm hút thuốc nhưng nhiều người vẫn hút và không ít người rất cẩu thả, thiếu trách nhiệm khi bỏ tàn thuốc lá hút dở vào thùng rác, cứ nghĩ là bảo đảm sạch sẽ mà quên đây là hành vi rất đáng chê trách, nguy cơ gây hỏa hoạn rất cao.



Ở làng quê miền Trung vào mùa gió Lào, dù ngày xưa còn nhiều nhà tranh vách đất hay ngày nay đã làm nhà xây tường gạch thì đã thành lệ, người hút thuốc lá đi ngoài đường phải bụm tay lại, không cho tàn thuốc rơi vãi, nhằm tránh gây hỏa hoạn cho làng xóm. Ngày nay, các khu chung cư cao cấp đều nghiêm cấm thắp nhang trong nhà, việc đốt vàng mã mỗi khi cúng kiếng đều có lư kim loại đặt ở ngoài sảnh hoặc xa khu nhà ở để gia chủ đem ra đốt tại đây nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy. Còn ở các chợ, cán bộ chiến sĩ PCCC thường xuyên dặn dò tiểu thương chú ý cảnh giác với bà hỏa, kiểm tra kỹ các hệ thống dây điện, ổ cắm, nhắc nhở việc đốt nhang cúng bái phải cẩn trọng nhằm đề phòng xảy ra thảm họa.



Để chủ động ngăn chặn hỏa hoạn, người dân cần thay đổi từ trong tư duy, nhận thức. Phải tuân thủ và thực hiện nghiêm các quy định về PCCC, bởi bất kỳ sự cẩu thả nào cũng phải trả giá rất đắt với hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Những ngày Tết sắp đến là dịp nhiều người thăm viếng danh lam thắng cảnh, đi chơi xa, khám phá những điểm du lịch mới ở núi cao, hồ rộng. Để hành trình được suôn sẻ, phương tiện vận chuyển (xe, thuyền) phải bảo đảm an toàn và du khách cẩn trọng quan sát, hành xử.



Bởi tính mạng, sức khỏe con người là quan trọng nhất, nên bảo vệ bản thân cũng là bảo vệ gia đình và cộng đồng.

Theo TRẦN ĐỨC (NLĐO)