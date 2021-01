Tuồn thuốc hết date, phân bón giả ra bán chẳng khác gì hành vi đầu độc

Thuốc Tây giả, thuốc Đông y giả, tiếp đến là thuốc hết date. Thị trường còn những thứ này thì bệnh viện ung bướu không có chỗ cho bệnh nhân nằm.





Hình ảnh lô thuốc và hoá chất bị “tuồn” ra ngoài do ông T cung cấp. Ảnh: Nhóm PV



Gần 1 tấn thuốc tây hết date được đem đi tiêu huỷ tại một nhà máy xử lý chất thải nguy hại thuộc tỉnh Đồng Nai, nhưng sau đó lại đưa ra mua bán. Vì đồng tiền mà người ta coi thường sức khỏe, mạng sống của cộng đồng.



Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành điều tra vụ việc theo tố giác tội phạm về hành vi “vi phạm quy định về bán thuốc” với trọng lượng 900kg thuốc các loại đã hết hạn sử dụng và 5 tấn hoá chất dùng để sản xuất thuốc xảy ra tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.



Chỉ cần đọc những dòng trên, ai cũng thấy rợn người, vì bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân. Chưa rõ 900 kg thuốc và 5 tấn hóa chất đó đi về đâu, tiêu thụ như thế nào, đã có ai sử dụng. Thuốc hết hạn vào người, dù không tử vong thì cũng tích lũy độc tố, gây ra bệnh tật, kể cả bệnh nan y. Cho nên, bán thuốc giả, thuốc hết hạn cũng chẳng khác gì hành vi đầu độc người khác.



Tháng 12.2020, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ 220 thùng thuốc tây nội, ngoại; thực phẩm chức năng và dụng cụ y tế các loại, trị giá khoảng 5 tỉ đồng. Các chủ nhà thuốc không xuất trình được hóa đơn, chứng từ có liên quan.



Công an tỉnh Đồng Nai còn cho biết, đã phát hiện một số nhà thuốc mua bán thuốc tây, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân.



Thuốc, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc thì chỉ có đồ giả. Nếu không là hàng giả thì cũng không có đủ căn cứ để người tiêu dùng tin cậy sử dụng. Mua món hàng giả chỉ mất tiền, nhưng uống thuốc giả thì tiền mất tật mang.



Cái ác của người bán thuốc giả là họ biết bệnh nhân uống thuốc nhưng không lành bệnh, và tệ hơn là bị tích độc tố ở trong cơ thể. Họ biết nhưng vẫn cứ làm.



Chưa kể trước đó, tháng 10.2020, Cục QLTT Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) xóa sổ xưởng sản xuất phân bón giả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với số lượng 60 tấn phân bón giả.



Mới một vụ đã 60 tấn phân bón giả, thì thử hỏi đồng ruộng của đất nước này đang chịu đựng cơ man nào là hóa chất độc hại.



Chính quyền tỉnh Đồng Nai phải vào cuộc, dẹp loạn thuốc giả và phân bón giả triệt để.



Năm 2020, Việt Nam gia tăng cả về số ca mắc mới và tỷ lệ tử vong do ung thư, hiện xếp thứ 92 trên thế giới, hậu quả này có sự "góp sức" của thuốc giả, phân bón giả tràn lan hiện nay.



https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/tuon-thuoc-het-date-phan-bon-gia-ra-ban-chang-khac-gi-hanh-vi-dau-doc-870423.ldo

Theo Lê Thanh Phong (LĐO)