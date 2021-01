Tát tai, dùng côn nhị khúc tấn công cảnh sát giao thông, phải xử lý hình sự

Ngăn chặn dịch COVID-19 để mang lại sự bình yên cho người dân trong dịp Tết Nguyên Đán. Đúng rồi. Nhưng bình yên hơn nữa nếu như ngăn chặn được tai nạn giao thông. Đừng quên, tai nạn giao thông đang giết chết vài chục mạng người mỗi ngày.



Hình ảnh cắt từ clip nam thanh niên tấn công CSGT Hải Phòng.





Muốn ngăn chặn tai nạn giao thông, việc phải làm là phát hiện các trường hợp vi phạm và xử phạt thật nghiêm.



Tối 20.1, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 2 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường Bộ, đường sắt - Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị bàn giao nam thanh niên sử dụng côn nhị khúc tấn công cảnh sát giao thông sau vi phạm cho Công an quận Dương Kinh để hoàn thiện hồ sơ, khởi tố bị can tội Chống người thi hành công vụ.



Chiều 20.1, Đội Cảnh sát giao thông Công an TP Tuyên Quang cho biết đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính ông Lại Quốc Đạt, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tuyên Quang, 3 triệu đồng về hành vi cản trở người thi hành công vụ.



Ông Lại Quốc Đạt, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tuyên Quang, lái ôtô phóng nhanh, lạng lách, khi bị yêu cầu đo nồng độ cồn đã túm cổ áo, tát vào mặt một cảnh sát giao thông.



Phải làm thật rõ vụ việc tấn công cảnh sát giao thông của ông Lại Quốc Đạt và xử lý đúng pháp luật. Nếu không, người dân sẽ cho rằng, có sự không bình đẳng giữa xử lý hành vi vi phạm của cán bộ và của người dân.



Tại sao hai thanh niên dùng côn nhị khúc tấn công cảnh sát giao thông thì bị khởi tố tội Chống người thi hành công vụ. Còn trường hợp ông Lại Quốc Đạt, túm cổ tát tai cảnh sát giao thông thì chỉ xử phạt hành chính 3 triệu đồng? Một cán bộ có chức vụ trong cơ quan nhà nước, có hành vi như vậy thì phải tăng nặng chứ không thể giảm nhẹ.



Với cán bộ có chức vụ như ông Lại Quốc Đạt, nếu không uống rượu say, sẽ suy nghĩ đắn đo trước khi túm cổ tát tai ai, nói gì đến cảnh sát giao thông đang thi hành công vụ. Rượu nguy hiểm như vậy đó. Và với sự mất kiểm soát đó, nếu người say cầm tay lái, tai nạn là điều khó tránh hỏi.



Từ hành vi vi phạm của ông Lại Quốc Đạt, cho thấy cần phải siết chặt việc kiểm soát lái xe uống rượu bia. Từ nay đến Tết Nguyên Đán là thời gian "cao điểm" của liên hoan, tổng kết, tiệc tùng, đi theo các sinh hoạt này là nhiều người say xỉn gây tai nạn giao thông.



Cho nên, phải kiểm tra thường xuyên, kiên quyết xử phạt các trường hợp vi phạm, chỉ có cách này mới trị được thói hư tật xấu lái xe sau khi uống rượu bia.

