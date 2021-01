Nỗi lo thực phẩm bẩn dịp tết

Thực phẩm 'bẩn', bằng nhiều cách, vẫn len lỏi vào các chợ đầu mối, các chợ truyền thống và một số kênh phân phối khác. Và dù các cơ quan chức năng có kiểm soát chặt như thế nào đi nữa thì nguy cơ việc thực phẩm 'bẩn' lên bàn ăn của người dân vẫn hiển hiện.





Kiểm tra ATTP ở một kho lạnh- ẢNH: DUY TÍNH



TP.HCM là nơi mà lượng thực phẩm được tiêu thụ có thể nói nhiều nhất nước. Mấy năm gần đây, cứ mỗi dịp cận tết, lãnh đạo Ban Quản lý (BQL) an toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM thường “vi hành” đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, chợ đầu mối để giám sát ATTP. Cùng với đó, Ban cũng đã thành lập hàng chục đoàn kiểm tra với hơn 300 thanh tra viên tăng cường kiểm tra việc phân phối, kinh doanh, tiêu thụ những mặt hàng thực phẩm tết, như: rượu bia, bánh mứt, rau củ quả, trái cây; các loại thịt dùng để chế biến thực phẩm; các kho lạnh tích trữ thực phẩm để phục vụ tết... Điều này nhằm đảm bảo cho người dân TP.HCM có một cái tết an toàn.



Nhưng thực phẩm “bẩn”, bằng nhiều cách, vẫn len lỏi vào các chợ đầu mối, các chợ truyền thống và một số kênh phân phối khác. Và dù các cơ quan chức năng có kiểm soát chặt như thế nào đi nữa thì nguy cơ việc thực phẩm “bẩn” lên bàn ăn của người dân vẫn hiển hiện.



Chỉ tính riêng trong tháng 12.2020, Ban Quản lý ATTP đã ban hành 30 quyết định xử phạt vi phạm ATTP với tổng số tiền xử phạt gần nửa tỉ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là: cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm có côn trùng (ruồi, gián...); phân mèo trong khu vực chế biến thức ăn; sàn kho đông bảo quản thịt bám bẩn, không có chế độ vệ sinh; khu vực kho chứa đựng bảo quản sản phẩm thành phẩm chưa vệ sinh; kệ bảo quản sản phẩm thành phẩm xuống cấp, gỉ sét, bong tróc; không có hồ sơ công bố sản phẩm...



Để có một cái tết an toàn, hãy là “người tiêu dùng thông minh” bằng cách chọn, mua thực phẩm ở những cơ sở uy tín. Đối với người kinh doanh, đừng vì món lợi trước mắt mà bán thực phẩm “bẩn” cho người tiêu dùng, hủy hoại sức khỏe đồng loại trước mắt và về lâu dài. Phía cơ quan quản lý cần kiểm soát gắt gao nguồn thực phẩm tết, kiên quyết xử lý mạnh tay với thực phẩm “bẩn”. Thậm chí, chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự để răn đe những cơ sở kinh doanh, mua bán thực phẩm “bẩn” nhằm bảo vệ sức khỏe người dân.

