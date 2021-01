Nếu tỉnh nào cũng sân bay

Ninh Bình có thể làm sây bay vì “có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch” thì Hà Nam, Nam Định, Thái Bình... tỉnh nào cũng có thể làm sân bay.



Cảng hàng không Điện Biên Phủ là một trong những sân bay đạt công suất thấp, nguồn thu không đủ bù chi. Ảnh: ACV



Báo chí vừa giật lên tít hai chữ “bất ngờ” khi Ninh Bình chính thức gửi văn bản đề nghị Bộ GTVT bổ sung cảng hàng không tại tỉnh Ninh Bình vào Quy hoạch tổng thể phát triển cảng hàng không, sân bay 2021 - 2030, định hướng đến 2050.



Cơ sở của đề xuất, là vì Ninh Bình “có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch với truyền thống lịch sử- văn hoá, phong cảnh tự nhiên như cố đô Hoa Lư, danh thắng Tràng An".



Vì chẳng hạn 2019, địa phương đã đón trên 7,6 triệu lượt khách.



Và vì tỉnh đang tập trung đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô và công nghiệp điện tử, tăng cường hợp tác đầu tư nước ngoài. Trong khi “khách du lịch nước ngoài và các chuyên gia về Ninh Bình tham quan, công tác và làm việc chủ yếu di chuyển thông qua sân bay quốc tế Nội Bài.



Mong muốn có riêng một sân bay địa phương là có thể hiểu được. Nhưng thực ra, với những “lý do” để có sân bay như ở Ninh Bình thì tỉnh nào, địa phương nào cũng đều đầy đủ “lý do” đó cả.



Bởi có địa phương nào mà không có tiềm năng lợi thế, địa phương nào là không phát triển du lịch, địa phương nào không mời chào, thu hút, kêu gọi đầu tư?!



Năm 2011, đã có dư luận về “phong trào sân bay” khi Bộ trưởng Bộ GTVT khi đó là ông Hồ Nghĩa Dũng sau một chuyến khảo sát các tỉnh Tây Bắc cho biết lãnh đạo tỉnh nào cũng đề xuất được xây dựng sân bay, trừ mỗi Điện Biên. Điện Biên không đề xuất thật ra cũng chỉ vì... đã có sân bay Điện Biên Phủ.



Nhưng rồi thì phong trào ấy chưa bao giờ dừng lại với quy hoạch sân bay luôn được đề xuất bổ sung.



Năm 2017, khi An Giang đề xuất xây sân bay, người ta nhìn ngay sang sân bay Cần Thơ, chỉ cách đó 60km, và đang “ế khách” trầm trọng.



Năm ngoái, khi Hà Tĩnh đề xuất xây sân bay các chuyên gia ngay lập tức nhìn thấy khoảng cách 58km từ TP Hà Tĩnh đến sân bay Vinh.



Và giờ, Ninh Bình chỉ cách Nội Bài 120km, cách sân bay Thọ Xuân chưa đầy 90km.



Chúng ta đã có những bài học rất đắt từ phong trào cảng biển, khu công nghiệp, nhà máy đóng tàu, sân golf.



Hồi An Giang đề xuất làm sân bay, ông Trần Hữu Hiệp, Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cho rằng phải cân nhắc kỹ. Một bên là dự án chiếm tới 60% tổng mức đầu tư vào lĩnh vực hàng không. Một đằng là 60 xã ở 9 tỉnh, thành (Tây Nam Bộ) chưa có đường ôtô vào tận nơi.



Vậy chúng ta sẽ lại chấp nhận ném tiếp hàng ngàn tỉ chỉ vì địa phương muốn có bằng được một cái sân bay bất kể hiệu quả ra sao?



https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/neu-tinh-nao-cung-san-bay-873137.ldo

Theo Anh Đào (LĐO)