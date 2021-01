Ném đá vào xe chạy trên cao tốc chẳng khác gì cố ý giết người

Tình trạng ném đá vào xe chạy trên cao tốc đang diễn ra, đe dọa an toàn giao thông, và có nguy cơ thành trò chơi "thời thượng" của những thanh thiếu niên hư hỏng.

Một xe ôtô bị nhóm đối tượng giấu mặt ném đá lên kính chắn gió. Ảnh: CTV.



Xe chạy trên cao tốc với tốc độ 80 - 120 km, một cục đá ném vào kính, chuyện gì sẽ xảy ra?



May mắn là tài xế cũng giật mình, sau đó làm chủ được tay lái. Còn không may thì lạc tay lái đâm vào các phương tiện khác đang lưu thông trên cao tốc. Còn với xe chở khách, nếu như người nào bị đá ném trúng, chắc chắn bị thương nặng, có thể tử vong.



Tất cả các tình huống tai nạn đều có thể xảy ra, kể cả chết người, chỉ vì trò chơi "vui tay" của những kẻ ác.



Gần đây, nhiều tài xế trình báo bị nhóm đối tượng ném đá vào ôtô trên cao tốc Lạng Sơn - Bắc Giang, nhiều xe bị kẻ lạ ném trúng vỡ kính chắn gió. Chỉ trong hai ngày 9 và 10.1, đã có 12 tài xế lưu thông trên tuyến đường cao tốc, đoạn qua địa phận Hữu Lũng trình báo bị ném đá làm hư hỏng kính chắn gió, móp cánh cửa.



Thượng tá Đào Văn Phú - Trưởng Công an huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) cho biết đơn vị đang điều tra, xác minh những kẻ ném đá vào xe chạy trên cao tốc. Thượng tá Phú cho rằng: "Hành động này rất nguy hiểm. Các đối tượng ném đá vào xe ôtô đang đi với tốc độ cao có thể khiến tài xế mất lái và gặp nạn".



Không chỉ ở cao tốc Lạng Sơn - Bắc Giang, năm 2019, 2020 từng xảy ra nhiều vụ ném đá vào ôtô trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên khiến hành khách bị thương. Tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng cũng xảy ra nhiều vụ ném đá vào ô tô đang lưu thông.



Không chỉ đường cao tốc, nhiều tuyến quốc lộ qua nhiều địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An, các tuyến quốc lộ đi qua các tỉnh Tây Nguyên như Đắk Nông, Đắk Lắk đều xảy ra tình trạng ôtô bị ném đá.



Hành vi ném đá vào ô tô đang chạy trên đường là quá man rợ, ngang với cố ý giết người. Nhưng cho đến nay, chính quyền các địa phương gần như bất lực trong việc ngăn chặn tình trạng này. Bởi vì, đôi lúc chỉ một nhóm thanh thiếu niên hư hỏng, thích là vác đá ném ô tô cho vui. Làm sao biết trước được ai sẽ "cao hứng" ném đá vào ôtô để mà ngăn chặn.



Chỉ có cách duy nhất là nếu đã xảy ra vụ nào, thì công an phải truy tìm cho ra "hung thủ", đưa ra xử lý theo pháp luật. Bỏ tù mới sợ.



Những kẻ rắp tâm muốn chơi trò chơi man rợ này, nhìn thấy những kẻ khác vì ném đá vào ô tô nên bị bỏ tù, sẽ không dám "chơi cho vui" để vào tù.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/nem-da-vao-xe-chay-tren-cao-toc-chang-khac-gi-co-y-giet-nguoi-871179.ldo

Theo Lê Thanh Phong (LĐO)