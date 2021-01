Không tiếp tay cho thông tin xấu độc

Sống trong “thế giới phẳng” như ngày nay, con người nhờ có công nghệ thông tin mà xích lại gần nhau đến kỳ diệu. Thế nhưng mạng xã hội luôn là con dao hai lưỡi đáng lưu ý bởi có cả yếu tố tích cực và tiêu cực đan xen.



Thậm chí, trên nhiều trang mạng, có cả nội dung xấu lẫn trong tốt mà đọc vào thật khó phân biệt nếu không ngừng cảnh giác và có quan điểm rõ ràng, minh định sự sai, đúng, hợp lý, hợp tình.



Câu chuyện hậu bầu cử ở Mỹ đã truyền đi thông điệp cho toàn thế giới về tính hai mặt của mạng xã hội mà ngay cả đến tổng thống Mỹ cũng gặp khó khi chính ông, nhân vật quyền lực hàng đầu thế giới vẫn bị các nhà mạng khóa tài khoản cá nhân vì đã chuyển tải các thông tin được cho là bất lợi cho nước Mỹ, cho cộng đồng…



Tại VN, từ ngày 1.1.2019, Luật An ninh mạng đã chính thức có hiệu lực. Khi chúng ta đã và đang phải đối phó bài bản và rất quyết liệt nhằm ngăn chặn, đẩy lùi những thông tin giả, xấu, độc, thì vẫn có một số kẻ xem thường luật pháp, đồn thổi chuyện nghị trường theo kiểu tung tin không đúng sự thật, xuyên tạc, gây hoang mang, bất lợi trong dư luận xã hội.



Trong thời gian đến gần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, mạng xã hội xuất hiện các thông tin không rõ nguồn gốc lan đi về chuyện giới thiệu, bầu nhân sự cấp cao theo kiểu đồn đoán, vô căn cứ; theo đó là những bình luận xuyên tạc nhằm câu view, câu like và làm sai lệch thực chất công tác cán bộ của Đảng, Nhà nước. Có thông tin xấu độc, dựng chuyện đến ngỡ ngàng, lặp đi lặp lại theo kiểu mưa dầm thấm lâu. Nếu độc giả mất cảnh giác mà đọc hoài, nghe mãi có khi cũng ngờ ngợ tin là có thật, tin vào luận điệu khen chê tưởng chừng như khách quan nào ngờ là hoang tin có chủ ý phá hoại.



Là những người có trách nhiệm với cộng đồng xã hội, chúng ta cần tỉnh táo trong việc phòng tránh các loại thông tin như thế, nhất là dứt khoát không lan truyền tiếp các hoang tin. Càng nhiều người dân, người trẻ ý thức được điều này thì thông tin xấu độc chẳng thể lan nhanh, trải rộng cho được! Trách nhiệm này là của mỗi chúng ta đối với đất nước và cũng là để bảo vệ chế độ.



Các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều giải pháp đấu tranh về pháp lý, kinh tế, kỹ thuật nhằm buộc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới (Facebook, Google, YouTube) tuân thủ pháp luật VN để kiểm soát, hạn chế, ngăn chặn, gỡ bỏ kịp thời thông tin giả, xấu, độc hại, phản cảm trên mạng xã hội; thông tin xuyên tạc chủ trương, đường lối và phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin lừa đảo, đánh bạc, quảng cáo không đúng sự thật, thông tin gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin độc hại đối với trẻ em...



Trên diện rộng nếu muốn phòng chống thông tin xấu tốt nhất chính là phát huy tinh thần trách nhiệm công dân trong mỗi chúng ta. Dứt khoát không phát tán những thông tin ngoài luồng, sai trái ra cộng đồng mạng; các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên nghiêm túc tuân thủ tuyệt đối quyết định mới đây của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước.



Tất cả nhằm tạo ra một môi trường thông tin đúng đắn, minh bạch và chính xác theo các quy định của pháp luật. Qua đó, góp phần tích cực cho công tác tư tưởng và niềm tin xã hội.

Theo QUỐC PHONG (TNO)