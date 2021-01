Giáo viên mầm non, thể dục 60 tuổi vẫn đứng lớp: Nghịch lý và vô lý

Hãy thử hình dung: Các giáo viên mầm non 60 tuổi vẫn phải múa hát, xưng "cô- con" với các em bé 2-3 tuổi. Hay, thầy giáo thể dục hơn 60 tuổi vẫn phải thị phạm chạy, nhảy hướng dẫn học sinh. Trước nghịch lý này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có kiến nghị và Thủ tướng đã giao các Bộ liên quan xem xét để thay đổi.

Chăm sóc trẻ mầm non chỉ phù hợp với những giáo viên trẻ, không phù hợp với những giáo viên trên dưới 60 tuổi. Ảnh Hải Nguyễn



Cô giáo mầm non Trần Thị Khuyên gửi tới Lao Động lời chia sẻ từ gan ruột: “Một giáo viên già năm mươi mà phải dậy tới 20 học sinh thì quá là nặng nhọc, chăm cho ăn cho ngủ, phải dậy phải soạn giáo án, làm đồ dùng dạy học, sáng đi làm từ 6h- chiều 6h tối mới về đến nhà...rất là cực khổ. Xin quan tâm thời gian đóng bảo hiểm xã hội của giáo viên mầm non không đủ 20 năm mà đã 50 tuổi thì cho chúng em được hưởng lương hưu sẽ bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội vì tuổi 50 không còn đủ sức để đảm nhận công tác nuôi dạy trẻ”.



Cô Khuyên là trường hợp điển hình cho hàng ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn giáo viên mầm non khác đang lo lắng về tương lai của mình, nhất là khi về già thì làm sao đủ sức nuôi dạy các cháu.



Không chỉ là chuyện không đủ sức, mà hãy thử hình dung chuyện ác cô giáo mầm non gần 55 tuổi vẫn phải múa hát, xưng "con- cô" với các em bé 2-3 tuổi hay thầy giáo thể dục gần 60 tuổi vẫn phải thị phạm chạy, nhảy hướng dẫn học sinh là một điều gì đó rất sai sai, vô lý.



Nhưng chiểu theo các quy định hiện hành, không có đặc thù nào dành cho họ.



Một tờ báo khảo sát cho kết quả 94% người được hỏi ủng hộ giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm. Một khảo sát khác do Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP HCM nghiên cứu về bệnh nghề nghiệp trên 379 giáo viên mầm non, kết quả gần 34% bị khó thở đau tức ngực; 30% ho khan tiếng; gần 69% stress nghề nghiệp và 49% giảm thị lực...



Tổng LĐLĐ Việt Nam đã kiến nghị và ngày 4.1, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể nhóm giáo viên mầm non, giáo viên thể chất vào danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, trên cơ sở kiến nghị của Tổng LĐLĐ Việt Nam.



Chỉ có như vậy, các thầy cô giáo dạy mầm non, thể dục có thể nghỉ hưu sớm ở tuổi 57 với nam và 55 với nữ.



Nghịch lý tới mức vô lý cần phải nhìn thấy ngay và cần thực hiện ngay, cho dù tuổi nghỉ hưu khi được đưa vào danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm vẫn chưa đáp ứng hết mong mỏi của giáo viên.



Thủ tướng đã giao, Bộ LĐTB&XH và Bộ GD-ĐT phải sớm triển khai vì để các thầy cô giáo trên dưới 60 tuổi vẫn hàng ngày đứng lớp thì không đảm bảo chất lượng giáo dục, thiệt trò, khổ thầy cô.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/giao-vien-mam-non-the-duc-60-tuoi-van-dung-lop-nghich-ly-va-vo-ly-868097.ldo



Theo Linh Anh (LĐO)