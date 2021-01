Dịp Tết, đừng để hàng giả, hàng lậu, thực phẩm bẩn hoành hành

Công an tỉnh Hải Dương phát hiện đường dây buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu từ cửa khẩu Hoành Mô, cửa khẩu Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) về Hà Nội tiêu thụ với số lượng lớn chưa từng có, thu 300 tấn hàng nhập lậu từ Trung Quốc.

8 tạ thực phẩm bẩn vừa được bắt giữ. Ảnh: CA HT



Đại tá Lê Ngọc Châu - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương - trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hải Dương tổ chức triệt phá đường dây này ngày 13.1.



Sử dụng 14 xe container để chở 300 tấn hàng lậu, đúng là quá coi thường các lực lượng chống buôn lậu của các địa phương. Công an tỉnh Hải Dương đã phá được một vụ buôn lậu lớn, rất đáng ghi nhận công lao.



Với chừng đó hàng hóa gồm áo quần, giày dép và hàng tiêu dùng các loại, cũng đủ phá hoại thị trường hàng hóa trong nước. Và chưa chắc chỉ một đoàn xe này, có thể còn nhiều đoàn xe khác lọt lưới. Cho nên, các địa phương khác cũng phải hết sức cảnh giác.



Chính phủ kiểm soát được dịch bệnh, doanh nghiệp trong nước có được cơ hội để sản xuất kinh doanh, cung cấp hàng hóa cho thị trường dịp Tết, nhưng đụng phải hàng lậu nhập từ Trung Quốc giá quá rẻ, hàng trong nước mất hết thị phần. Nền kinh tế bị phá hoại vì bọn buôn lậu này.



Cùng với hàng hóa nhập lậu cung cấp cho nhu cầu mặc, còn có mối nguy khác là thực phẩm bẩn “đầu độc” cho chuyện ăn.



Ở TPHCM, Ban Quản lý an toàn thực phẩm triển khai công tác kiểm tra thực phẩm cung ứng Tết Tân Sửu 2021. Ngày 12.1, chỉ kiểm tra một cơ sở, cho thấy kinh doanh thịt gia súc, gia cầm, thủy sản và phụ phẩm động vật các loại nhưng không đăng ký kinh doanh. Đoàn còn phát hiện gần 5.600kg thủy sản, thịt và phụ phẩm động vật các loại không hóa đơn, không chứng từ nguồn gốc, buộc phải tiêu hủy. Nếu không kiểm tra và phát hiện kịp thời, gần 6 tấn thịt bẩn đó sẽ lên bàn ăn ở nhà, vào mâm cơm của nhiều gia đình.



Ăn thực phẩm bẩn rồi uống rượu giả, toàn là thứ hủy hoại sức khỏe. Tuần trước, các lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện một cơ sở sản xuất, chế biến rượu ngoại giả với số lượng lớn tại huyện Đất Đỏ. Gần 80 chai rượu giả và hàng chục nhãn hiệu, vỏ chai đã được thu giữ tại nơi sản xuất. Bà con thường mua rượu “xịn” để tặng quà Tết, hoặc mua về uống, trúng các loại XO, Chivas của các cơ sở sản xuất rượu giả này thì mất tiền và có thể mất mạng như chơi.



Bọn làm hàng giả và buôn lậu lợi dụng mùa Tết để tung hoành, cho nên các lực lượng chức năng phải có biện pháp hiệu quả. Không thể để cho hàng lậu phá hoại sản xuất trong nước và thực phẩm bẩn hủy hoại sức khỏe của người dân.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/dip-tet-dung-de-hang-gia-hang-lau-thuc-pham-ban-hoanh-hanh-870967.ldo



Theo Lê Thanh Phong (LĐO)