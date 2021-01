Để tết này được bằng an

Còn không nhiều ngày nữa, năm âm lịch Canh Tý 2020 sẽ ở lại phía sau. Tết Tân Sửu 2021 nên được chào đón như thế nào trong bối cảnh mà nỗi lo dịch Covid-19 vẫn còn canh cánh?





Ngày 30.12.2020 đánh dấu tròn 1 năm thế giới ghi nhận những thông tin đầu tiên được báo cáo từ Trung Quốc về những ca “viêm phổi bí ẩn” gây ra bởi vi rút Corona chủng mới. Con số được ghi nhận sau 1 năm kể từ thời điểm đó: hơn 81 triệu ca nhiễm, 1,7 triệu ca chết trên toàn cầu, những loại vắc xin Covid-19 đầu tiên được phê duyệt tiêm chủng với thời gian nhanh kỷ lục.



Nhưng, Covid-19 xuất hiện những biến thể mới và nhiều bí ẩn về nó vẫn còn thách thức năng lực y tế của con người. Nhiều quốc gia ở thời điểm này vẫn đang vật lộn cam go với tình trạng lây nhiễm nghiêm trọng trong cộng đồng.



Tết là dịp mà xã hội Việt Nam thường sẽ có nhu cầu di chuyển liên tỉnh liên vùng với quy mô lớn, là dịp mà các điểm sân bay, bến xe bến tàu sẽ phải chịu áp lực chen chúc đông người do quá tải, dịp mà các sinh hoạt tụ tập đông người liên hoan, chúc tụng bùng nổ khắp nơi, dịp mà phong tục viếng xuân, chúc tết, lì xì sẽ khiến các phiên giao tiếp xã hội tăng vọt. Chưa kể, gần như toàn bộ chuỗi cung ứng của xã hội sẽ được huy động để phục vụ nhu cầu ăn tết, tạo ra nhiều lỗ hổng kiểm soát do quá tải, tiềm ẩn những nguy cơ khó lường trong thời dịch bệnh còn chưa kiểm soát được.



Chính quyền chắc phải tính toán đến những phương án quản lý và điều phối để giảm thiểu những nguy cơ lây nhiễm chéo khó lường do tương tác và di chuyển xã hội gia tăng. Công tác an ninh biên giới và kiểm soát nhập cảnh phải được siết chặt, duy trì chiến lược “đê bao” thật hiệu quả để ngăn chặn nguồn lây từ bên ngoài thâm nhập nội địa.



Nhưng còn mỗi cá nhân, mỗi gia đình nên cân nhắc điều gì? Bạn có sẵn lòng thay đổi một vài nếp cũ để đón xuân mới bằng an và hạnh phúc cho nhiều người? Thử lì xì online có được không, vừa đỡ lo chạy tới chạy lui đổi tiền mới khá phiền phức. Điện thoại rung ting ting, tiền lì xì tới kèm theo lời chúc và những biểu tượng cảm xúc dễ thương. Sao đó lại không thể là một phong cách mới của cuộc sống hiện đại? Thậm chí những gợi ý từng được nhắc đến vài năm trở lại đây với xu thế tiến bộ hơn: lì xì sách, hạt giống… cho nhau trong dịp đầu năm mới.



Thử cân nhắc nhiều nhất có thể việc di chuyển trong dịp tết được không? Nguồn lực tài chính của cá nhân và gia đình nên ưu tiên cho phương án dự phòng vì chúng ta còn chưa đủ tự tin để nói trước điều gì vì những tác động của dịch Covid-19 đến nền kinh tế toàn cầu và kinh tế Việt Nam trong năm 2021. Đừng để mình sau tết bước vào năm mới với túi tiền rỗng dự phòng.



Và video call hay livestream chúc tết cũng có thể là một lựa chọn thú vị và hữu ích trong thời buổi mà hạn chế tiếp xúc xã hội trực tiếp là một trong những điều an lành nhất mà chúng ta có thể đem đến cho nhau.



Theo Huỳnh Văn Thông (thanhnien)