An toàn cho Đại hội cũng là an toàn cho nhân dân

Từ hôm nay, 25.1.2021 đến ngày 2.2.2021, Đại hội lần thứ XIII của Đảng được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của dân tộc, cán bộ, đảng viên, nhân dân đang rất quan tâm, theo dõi, mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của Đại hội.





Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn thủ đô đã hoàn thành với 44 cụm panô cố định tấm lớn, quốc kỳ, Đảng kỳ… tại khu vực nội thành, dải phân cách các tuyến đường khu vực trung tâm, trụ sở cơ quan nhà nước, nhà dân.Ảnh: LĐO



Chính vì thế, một trong những mục tiêu đề ra trước, trong và sau Đại hội chính là phải đảm bảo sự an toàn cho Đại hội.



Có nhiều lý do để cần phải đề cao và coi đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Thứ nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã có nhiều thành tựu vượt trội và thành quả ấy được nhân dân ghi nhận và bạn bè quốc tế đánh giá cao. Thế nhưng vẫn còn đó những âm mưu phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch, bọn phản động. Đây cũng là thời điểm chúng tăng cường các thủ đoạn chống phá. Bởi vậy, các lực lượng tham gia bảo vệ Đảng, đặc biệt là công an và quân đội đã sẵn sàng, ở mức cao nhất.



Thứ hai, lợi dụng dân chủ, tự do ngôn luận và sự phát triển của công nghệ, trong đó có môi trường mạng xã hội, các thế lực thù địch liên tục tung ra những thông tin giả, thông tin sai sự thật nhằm bóp méo, phủ nhận những thành quả của Đảng, của Nhà nước và nhân dân. Chính vì thế, kiểm soát thông tin trong môi trường số hoá, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các luồng thông tin xấu - độc cũng là một nhiệm vụ cần được đề cao.



Thứ ba là dịch COVID-19 tuy đã bước đầu được khống chế ở Việt Nam, nhưng trên thế giới nguy cơ vẫn còn tiềm ẩn. Ngăn chặn COVID-19 xâm nhập cũng là nhiệm vụ tối quan trọng. Trong đó đẩy mạnh tăng cường kiểm soát người nhập cảnh trái phép qua biên giới, thực hiện cách ly và đảm bảo yêu cầu nghiêm ngặt về phòng, chống dịch cũng chính là đảm bảo an toàn cho Đại hội.



Đảng và nhân dân đã bước vào những ngày trọng đại: Tiến hành Đại hội Đảng để chọn ra những những người lãnh đạo có đức, có tài và đưa ra những định hướng để phát triển đất nước trong nhiệm kỳ tới và xa hơn là hướng tới một Việt Nam hùng cường ở các mốc thời gian quan trọng là kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước.



Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, một trong những điều bắt buộc phải có là người dân phải được sống trong môi trường an toàn, bình yên và hạnh phúc.



Chính vì thế, nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn cho Đại hội của Đảng cũng là đảm bảo cho sự bình yên hạnh phúc của nhân dân.



Đó cũng chính là thông điệp Việt Nam gửi tới bạn bè quốc tế: Việt Nam luôn luôn là điểm đến an toàn. Việt Nam là nơi Đảng cùng nhân dân cùng một ước nguyện: Đưa dân tộc tiến lên phồn vinh và hạnh phúc.



https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/an-toan-cho-dai-hoi-cung-la-an-toan-cho-nhan-dan-873818.ldo

Theo Hoàng Lâm (LĐO)