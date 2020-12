Thi đua yêu nước từ những việc hằng ngày

Hai đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X được nhắc đến nhiều là Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Quýt, 95 tuổi ở TPHCM và em học sinh Phan Nguyễn Thái Bảo mới 10 tuổi ở Tây Ninh.



Đại biểu nhỏ tuổi nhất của Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X là Phan Nguyễn Thái Bảo (10 tuổi, học sinh lớp 4A trường tiểu học Bình Phong - Châu Thành - Tây Ninh).



Họ không chỉ đặc biệt là những đại biểu cao tuổi nhất và nhỏ tuổi nhất tham dự Đại hội mà còn đặc biệt ở những việc làm hàng ngày.



Mẹ Quýt được Nhà nước phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng khi cả chồng và con đều là những liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc từ năm 1947 đến 1966. Đó là sự hy sinh không thể đong đếm được. Nhưng Mẹ không ngồi yên để chờ được chăm sóc, phụng dưỡng. Khi dịch COVID-19 tràn đến, Mẹ Quýt đã cùng nhiều bà con may khẩu trang tặng miễn phí cho người cần dùng. Và không chỉ có thế, hơn 20 năm qua, Mẹ Quýt vẫn đều đặn hằng ngày may chăn, mền tặng các vùng khó khăn.



Khi được hỏi, Mẹ chỉ nói: “Thấy chị em bên khu phố làm thì cũng muốn góp chút sức rứa đó. Xưa giờ vậy, tui thấy giúp được chi thì giúp. Họ đang cần mà mình sẵn cái tâm thì càng làm càng vui!”.



Còn em Phan Nguyễn Thái Bảo không chỉ làm chủ một bộ sưu tập huy chương các loại mà còn đại diện cho lớp trẻ Tây Ninh đang phấn đấu, học tập làm rạng danh quê hương.



Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi nói về thi đua đã từng khẳng định: “Tưởng lầm rằng thi đua là một công việc khác với những công việc làm hằng ngày. Thật ra, công việc hằng ngày chính là nền tảng thi đua”.



Thi đua yêu nước không cần phải làm những gì quá lớn lao, to tát, xa vời mà xuất phát chính từ thực tiễn, từ đời sống và hoạt động sản xuất hằng ngày của mỗi người.



Mẹ Quýt, em Bảo chỉ là hai trong hơn 2.300 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X sắp diễn ra và mỗi con người được tôn vinh chắc hẳn không ai coi việc được nhận phần thưởng là cái đích của mình. Họ đã, đang và sẽ tiếp tục làm tốt công việc hằng ngày của mình bất kể tuổi tác, để tự toả hương sắc.



Chúng ta vừa trải qua những thiệt hại lớn về thiên tai, đang chịu sự tác động rất lớn từ đại dịch COVID-19 nhưng cũng chính từ những khó khăn ấy lại lấp lánh tình người, sự sẻ chia, làm những việc tốt, những điều thiện. Đó chính là cơ sở, nền tảng cho chân giá trị.



Chúng ta cũng có những lúc bị xao động bởi các thông tin về những tiêu tực, tham nhũng trong xã hội. Thế nhưng, chính những tấm gương bình dị mà cao quý, những điều tốt đẹp được ghi nhận đã khẳng định một điều: Cái tốt, điều thiện vẫn tồn tại xung quanh chúng ta. Đó cũng là nguồn cảm hứng để tất cả cùng phấn đấu, cố gắng vì đất nước đẹp giàu. Bởi chân giá trị của con người sẽ làm nên chân giá trị của mỗi quốc gia.



