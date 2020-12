Những người hùng thầm lặng

“Mình chủ động và rất tự hào. Mình tin vào vaccine của Việt Nam và muốn góp phần nhỏ trong cuộc chiến chống đại dịch” - đây là lời tâm sự của người thanh niên đầu tiên trong số 3 bạn trẻ được tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax phòng Covid-19 do Việt Nam sản xuất vào giữa tuần qua. Câu nói thể tinh thần trách nhiệm, sự tự tin rất cao của người trẻ với đất nước và cộng đồng xã hội.



Sự kiện các tình nguyện viên tham gia tiêm thử nghiệm cũng là dấu mốc rất quan trọng của nền khoa học cả nước nói chung và ngành y tế nói riêng trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19. Ngay từ đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 bắt đầu hoành hành trên thế giới, các nhà khoa học Việt Nam đã chủ động bắt tay vào nghiên cứu, sản xuất vaccine Covid-19. Chỉ sau vài tháng, vaccine phòng Covid-19 đầu tiên của Việt Nam sản xuất mang tên Nano Covax đã được đưa vào thử nghiệm lâm sàng trên người với sự hưởng ứng của rất nhiều người tình nguyện. Chỉ trong tuần đầu tiên khi Học viện Quân y phối hợp với Công ty Nanogen tổ chức tuyển chọn đã có hơn 200 người tình nguyện tham gia thử nghiệm lâm sàng, chủ yếu là các bạn trẻ.



Quy trình thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng Covid-19 của Việt Nam tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn khắt khe của Tổ chức Y tế thế giới, Bộ Y tế và Hội đồng đạo đức nhằm bảo đảm an toàn cao nhất cho người tham gia. Tuy nhiên việc tiêm bất cứ loại vaccine mới nào vào cơ thể đều khó có thể đảm bảo an toàn 100% với người được tiêm. Vì thế, những người tham gia tình nguyện có thể xem đang lấy sức khỏe, thậm chí tính mạng của mình để phục vụ nghiên cứu khoa học. Hoàn toàn có thể ví họ là những người hùng, sẵn sàng dấn thân vì cộng đồng, vì sức khỏe nhân dân một cách thầm lặng (theo quy định danh tính của những người tham gia thử nghiệm không được công khai).



Quá trình thử nghiệm trên người mới bắt đầu và phía trước còn nhiều thách thức nhưng cuộc thử nghiệm vaccine Nano Covax đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng và hưởng ứng của nhiều bạn trẻ. Chia sẻ với báo chí, Trung tướng, GS-TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y, cho rằng: “Với quan điểm coi dịch Covid-19 là giặc, chúng tôi coi cuộc thử nghiệm lần này và những người tình nguyện như tham gia một chiến dịch, một trận đánh lớn nên phải thật cẩn thận để giành chiến thắng cũng như bảo đảm an toàn cao nhất cho người thử nghiệm”. Lãnh đạo Học viện Quân y cũng gửi những lời cảm ơn sâu sắc nhất tới những người tình nguyện tham gia thử nghiệm vì “họ chẳng khác gì những người lính, xung phong lao vào trận chiến vô cùng nguy hiểm với virus SARS-CoV-2”.



Trong năm qua, trên khắp mọi miền Tổ quốc, chúng ta bắt gặp rất nhiều tấm gương cao đẹp, sẵn sàng hy sinh hạnh phúc, mưu cầu cá nhân để chung sức với cộng đồng trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19. Việc thử nghiệm vaccine đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngăn chặn dịch Covid-19 ở Việt Nam. Kết quả của việc thử nghiệm ra sao còn cần thời gian nhưng với tinh thần sẵn sàng dấn thân vì cộng đồng những người trẻ đang tình nguyện tiêm thử nghiệm, chúng ta tin rằng cuộc chiến chống kẻ thù vô hình - virus SARS-CoV-2 sẽ có kết quả tốt đẹp, qua đó sớm có sản phẩm vaccine an toàn, hiệu quả để ngăn chặn dịch bệnh.



Theo NGUYỄN QUỐC (SGGPO)