Liên quan tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hơn 34.500 tỉ vừa đi đã hỏng, động thái mới nhất diễn biến là Bộ Công an đã khởi tố thêm 13 kỹ sư, tư vấn giám sát thi công.

Tuyến đường ĐH8 đoạn qua xã Duy Sơn (H.Duy Xuyên) BQLDA mượn thi công cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị hư hỏng nặng - ẢNH: MẠNH CƯỜNG





Trước đó, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với nhiều người liên quan.



Bên cạnh những bức xúc về tình trạng gian dối từ giám sát đến thi công ở tuyến đường đầu tư hàng chục ngàn tỉ đồng này, nhiều người dân lẫn chính quyền còn hết sức bức xúc việc hàng trăm hộ dân bị BQLDA mượn đường để thi công nhưng đến nay vẫn “quên” hoàn trả mặt bằng. Báo Thanh Niên đã có nhiều bài viết phản ánh về việc này, nhưng đến nay, “mèo vẫn hoàn mèo”.



Tính chung toàn H.Núi Thành (Quảng Nam) hiện còn hơn 4 tỉ đồng tiền đền bù theo trượt giá dân vẫn chưa nhận được. H.Núi Thành hoàn tất việc áp giá nhưng nhà đầu tư vẫn chưa chuyển tiền để hỗ trợ, khiến nhiều hộ dân bức xúc làm đơn kiến nghị nhiều nơi… Đặc biệt, H.Núi Thành, H.Duy Xuyên (Quảng Nam) cũng đã nhiều lần “kêu” nhưng BQLDA không phản hồi.



Một lãnh đạo BQLDA cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi từng thừa nhận với PV Thanh Niên, đơn vị muốn sửa chữa để hoàn trả đường cho dân đi lại, nhưng cái khó khăn nhất là không có vốn để thực hiện. Bình thường đã khó rồi, giờ về mặt pháp luật, cơ quan chức năng đang điều tra nên càng khó hơn. “Nếu mà bảo vướng cái này, cái kia không xử lý được thì vô trách nhiệm với dân quá, nhưng thực sự hiện không biết giải quyết kiểu gì nữa. Chúng tôi đang khó khăn nhiều thứ”, vị này than phiền.



Ai cũng than khó, nhưng liệu ai thấu hiểu cho cái khó của dân? Hơn ai hết, họ là người khó hơn cả. Mấy chục héc ta đất rừng, đồng ruộng rất quan trọng với dân, bởi đó là sinh kế của họ. Họ, cũng còm cõi trông vào những đồng tiền đền bù. Nhưng, tất cả đều tắc nghẽn...



Hãy lắng nghe dân, đừng đánh bài “lơ”.

Theo MẠNH CƯỜNG (TNO)