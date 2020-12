Dịch chưa "bung", đừng để du lịch "toang"

Chỉ một tuần sau khi TPHCM phát hiện ca lây nhiễm COVID-19 đầu tiên ra cộng đồng sau 88 ngày không ghi nhận, du lịch lại “toang”. Đây là nói đợt này, còn thực ra, du lịch đã “toang” cả năm nay, ngay từ lần bùng phát dịch COVID-19 đầu tiên.





Các địa điểm du lịch tại TPHCM vắng khách hơn so với mọi khi. Các bảng tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 cũng được bố trí ở những lối ra vào. Ảnh: Ngọc Lê/LĐO



Sau 13 cơn bão hành hạ miền Trung, các doanh nghiệp du lịch huy động chút sức tàn để phục hồi hoạt động, với hy vọng vớt vát được đợt cuối năm, từ mùa Giáng sinh, Tết Tây cho đến Tết Nguyên đán. Nhưng niềm hy vọng đó bị dập tắt sau khi xuất hiện các ca nhiễm mới tại TPHCM. Đúng là một năm quá thê thảm đối với ngành du lịch.



Nhưng cần bình tĩnh để ứng xử chủ động trước dịch bệnh, quá sợ hãi co cụm lại là thái độ tiêu cực, gây thiệt hại cho nền kinh tế hơn mức mà đại dịch có thể gây ra. TPHCM xuất hiện vài ca nhiễm, nhưng hầu hết các tỉnh thành còn lại không có ca nhiễm nào trong cộng đồng. Vậy thì không thể vì một vài ca nhiễm ở một thành phố mà tê liệt ngành du lịch cả nước. Cho nên, nói dịch chưa “bung” mà du lịch đã “toang” là vậy.



Người dân có thể đi du lịch trong nước, đến tất cả các tỉnh thành để vui chơi, tham quan mà không sợ dịch. Tất nhiên, mọi người đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng dịch của chính quyền các địa phương và của ngành Y tế, dù là ở nơi đã kiểm soát hoàn toàn dịch COVID-19.



Nhiều thắng cảnh tuyệt đẹp ở các tỉnh phía Bắc khi đông về; miền Trung, Tây Nguyên hồi sinh đầy hấp dẫn sau cơn bạo bệnh do thiên tai; Đồng bằng sông Cửu Long đầy quyến rũ với mênh mang sông nước. Tất cả đang chờ đợi du khách trong sự thân thiện và an toàn.



Lúc này, thêm một người đi du lịch là thêm một chút sức cho ngành Du lịch và dịch vụ gượng đứng dậy. Thêm một vé máy bay là thêm cơ hội cho ngành Hàng không vượt qua khó khăn, thêm một phòng khách sạn được thuê là hỗ trợ thêm cho doanh nghiệp bớt nguy cơ phá sản.



Hiện nay, cả nước có khoảng 2,25 triệu lao động trong ngành Du lịch, trong đó lao động trực tiếp khoảng hơn 750.000 người. Nếu như du lịch trong nước sôi động, thì ít nhất cũng giữ được việc làm cho người lao động ngành Du lịch, xa hơn là nông dân, ngư dân bán được hàng hóa, sản phẩm phục vụ cho ngành Du lịch.



Đi du lịch bây giờ là nuôi nhau, là góp phần cứu ngành nghề đóng góp 10% GDP của đất nước. Cho nên, nếu có điều kiện, hãy xách balô lên và đi.



Khi thiên tai ập đến, dân mình sẵn lòng bỏ công và của để hỗ trợ đồng bào vũng bão lũ. Nay, nếu ai có điều kiện cũng sẵn lòng bỏ tiền đi du lịch, thì đó cũng là cách để cứu ngành Du lịch đang bị “toang” vì “bão COVID-19”.



http://https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/dich-chua-bung-dung-de-du-lich-toang-860195.ldo

Theo Lê Thanh Phong (LĐO)