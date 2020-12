Chứng minh có chỗ đỗ xe mới được mua xe là quá phi lý

“Đường để lưu thông, nên cần phải tính tới phương án lâu dài là buộc người mua xe phải chứng minh có bãi đỗ xe”, đại biểu Trần Văn Trường đề xuất tại ngày làm việc thứ hai của kỳ họp HĐND TP.Đà Nẵng diễn ra sáng 8.12.

Nhân viên thu phí hướng dẫn cho xe ôtô vào đậu tại điểm đỗ xe ôtô có thu phí trên đường Phan Bội Châu (Q.1, TPHCM). Ảnh: MINH QUÂN



Đại biểu Trần Văn Trường đề xuất như vậy là do Thành phố Đà Nẵng thiếu chỗ đỗ ôtô, nhiều người đỗ xe tràn lan dưới lòng đường, biến lòng đường thành bãi đỗ xe.



Tình trạng đỗ xe dưới lòng đường ở Thành phố Đà Nẵng là đúng, cần phải có biện pháp giải quyết để không gây ra kẹt xe, thông thoáng đường phố và đảm bảo mỹ quan đô thị. Nhưng để giải quyết tình trạng thiếu chỗ đỗ xe bằng đề xuất người mua xe phải chứng minh có bãi đỗ xe là quá phi lý.



Trước tiên, đại biểu Trần Văn Trường nhầm lẫn giữa đỗ xe và cất xe.



Người mua ôtô đương nhiên phải tính tới chỗ cất xe cho mình thì họ mới mua xe, khỏi cần ai lo cho họ. Hoặc họ cất xe trong nhà, hoặc họ thuê nơi giữ xe trả phí, hoặc họ nhờ nơi nào đó quen biết để cất xe. Không mấy ai mua ôtô khi không có chỗ cất xe, cứ đỗ bừa ngoài đường. Xe sang nhiều tiền, họ càng tính đến chỗ cất xe an toàn.



Còn đỗ xe là sinh hoạt hằng ngày, theo nhu cầu riêng của từng người. Có khi chủ động, nhưng đa số là bị động. Đường phố có nhiều ôtô đỗ với nhiều lý do khác nhau, người vào công ty làm việc, người vào quán ăn sáng, ăn trưa, uống cà phê, người đi mua sắm... Vậy thì họ chứng minh chỗ đỗ xe như thế nào mới được mua xe?



Còn việc chứng minh chỗ đỗ ôtô lại càng vô lý.



Người mua ôtô đi mua ở các đại lý bán ôtô, vậy thì phải chứng minh chỗ đỗ xe với các đại lý bán xe hay sao?



Hay người mua chứng minh chỗ đỗ xe với chính quyền, có giấy xác nhận có chỗ đỗ xe của chính quyền cấp rồi mới được mua xe? Chính quyền xác minh chỗ đỗ xe của người dân như thế nào?



Vị đại biểu này còn quên một việc, đó là ôtô lưu thông hoặc đỗ trên đường phố Đà Nẵng không chỉ là của người dân Đà Nẵng, mà từ nhiều nơi khác đến. Vậy thì khách du lịch hay khách đến Đà Nẵng có cần chứng minh có chỗ đỗ xe mới được cho vào Đà Nẵng?



Xin thưa với ông nghị Trường, việc tính toán xây dựng các bãi đỗ xe, quy định nơi nào được đỗ xe, nơi nào không, đó là việc của chính quyền. Quản lý đô thị, trong đó có giao thông, làm sao cho đường thông hè thoáng là của chính quyền. Không phải việc của dân.



Lý luận theo cách của đại biểu Trần Văn Trường, thì khi Đà Nẵng xảy ra kẹt xe, chắc phải đề xuất người dân chứng minh có đường đi thông thoáng rồi mới được mua xe!

Theo Lê Thanh Phong (LĐO)