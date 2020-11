Tìm kiếm người mất tích, coi chừng mất thêm người

Ngày 11.11, khi lực lượng chức năng đang tìm kiếm người mất tích trong vụ sạt lở ở xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam thì tiếp tục xảy ra sạt lở kinh hoàng. Xem clip những người tham gia tìm kiếm bỏ chạy khi một khối lớn đất đá và bùn đổ xuống mới thấy tính mạng con người mong manh như thế nào.



Rất may mọi người đã tháo chạy kịp, nếu có người bị vùi lấp, thì đúng là đi tìm người mất tích lại bị mất thêm người.



Cũng trong ngày 11.11, đoàn từ thiện có 9 người dân di chuyển qua địa phận thôn 4, xã Trà Tân, gần thủy điện Sông Tranh 2 thì bất ngờ cả một mảng núi đột ngột trút ào ạt xuống đường. 5 người trong số họ vứt bỏ xe máy và kịp tháo chạy thoát thân, 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu, 1 người vẫn đang mất tích.



Đi cứu người nhưng coi chừng phải bỏ mạng mình.



Hai vụ sạt lở trên cho thấy cần tính toán lại hoạt động tìm kiếm người mất tích và cứu trợ ở các vùng nguy hiểm. Bởi vì không ai có thể lường trước được lúc nào thì nó lở, không đợi mưa lớn, mà có thể núi đã tích đủ nước, có thể bùng ra bất cứ lúc nào. Các chuyên gia chỉ có thể cảnh báo những điểm có nguy cơ sạt lở, nhưng không thể dự báo chính xác thời điểm xảy ra sạt lở.



Dự báo cơn bão số 13 với diễn biến bất thường đang vào biển Đông và hướng vào các tỉnh miền Trung, nếu không bão lớn thì cũng sẽ gây ra mưa lớn. Cho nên, các địa phương nên có các quy định về giao thông trong địa bàn, đặc biệt là nơi có thể sạt lở. Tạm thời ngừng các cuộc tìm kiếm người mất ích, cấm không cho các đoàn cứu trợ đến những khu vực cảnh báo.



Đừng để thêm trường hợp nào bị vùi lấp, sẽ thêm mất mát đau thương và tạo thêm gánh nặng tìm kiếm trong lúc này.



Tỉnh Quảng Nam đã có những biện pháp cảnh báo cho người dân nơi có nguy cơ sạt lở, đi đường tránh. Đối với những điểm nguy hiểm, nguy cơ sạt lở cao thì huyện giao cho địa phương rà soát và cần thiết thì cấm người dân qua lại để đảm bảo an toàn tính mạng. Các địa phương khác của miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên, Khánh Hòa cũng phải siết chặt quản lý về giao thông qua các vùng cảnh báo có nguy cơ sạt lở cao.



Trong tình hình phòng thiên tai khẩn cấp hiện nay, cần quy định rõ trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh nếu như để xảy ra thêm trường hợp người dân hay người thi hành nhiệm vụ bị chết do sạt lở.

Theo Lê Thanh Phong (LĐO)