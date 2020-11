"Thịnh vượng và phát triển, quyết chí ắt làm nên"

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã mượn ý thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phần cuối bài phát biểu của mình tại phiên giải trình và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội lần thứ 10 để nói về mục tiêu, nhiệm vụ và bày tỏ sự quyết tâm trong phát triển kinh tế- xã hội trong thời gian tới.

Hai hôm trước, khi gặp các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam được bổ nhiệm năm 2020, Thủ tướng đặt vấn đề: “Chống suy thoái như chống giặc". Nhưng ở diễn đàn Quốc hội, mục tiêu và quyết tâm phải cao hơn. Đó là không chỉ chống suy thoái, mà còn cùng nhau tìm các giải pháp để đưa đất nước thịnh vượng và phát triển.



Nền tảng chúng ta đã có. Bất chấp những khó khăn bởi dịch COVID-19, bởi những tác động của thiên tai do biến đổi khí hậu trong những năm gần đây, quy mô kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng ngoạn mục, từ 217 tỉ USD đầu nhiệm kỳ (năm 2016), dự báo quy mô GDP Việt Nam 2020 đã lên tới trên 340 tỉ USD. Chúng ta đã tạo ra hơn 1200 tỷ USD GDP trong gần 5 năm, trên một nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định. Tính chung trong gần nhiệm kỳ qua, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng gần 145%.



Từ những con số rất ấn tượng đó, Thủ tướng cho rằng mục tiêu tăng trưởng 2021 khoảng 6% mà ĐBQH nêu còn khiêm tốn so với tiềm năng của đất nước và nhất là xuất phát từ mức thấp của năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh.



Để thực hiện những mục tiêu trong thời gian tới, theo Thủ tướng, đầu tiên phải vượt qua thách thức lớn nhất là thiếu ý chí vươn lên và nguy cơ lớn nhất là thiếu quyết tâm hành động.



Người đứng đầu Chính phủ dẫn ra câu chuyện sinh viên Đặng Trần Thủy Tiên, của Đại học Ngoại Thương đã được điều trị khỏi ung thư bằng nỗ lực của y bác sĩ, bằng niềm tin và nghị lực để truyền đi thông điệp: “Nếu chúng ta giữ được tinh thần lạc quan trong mọi hoàn cảnh, chúng ta sẽ vượt qua mọi thách thức để không ngừng tiến về phía trước”.



Nhưng chỉ niềm tin và lạc quan thì không đủ. Hàng loạt các giải pháp, chính sách quan trọng nhằm củng cố hơn nữa niềm tin và sự lạc quan của các nhà đầu tư và doanh nghiệp đã được đưa ra, nhiều quyết sách về kinh tế, xã hội trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá đã được Thủ tướng nhắc đến như khẳng định sự đồng hành, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước với từng doanh nghiệp, từng người dân thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”.



Vẫn còn những bầu trời lớn, những vùng biển sâu, những lĩnh vực mới đang chờ được khám phá, những câu chuyện thành công kỳ diệu.



Thủ tướng mượn ý thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 70 năm trước để bày tỏ quyết tâm: “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Thịnh vượng và phát triển/ Quyết chí ắt làm nên”.



Với quyết tâm của toàn bộ hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân và doanh nghiệp, chúng ta đầy đủ tự tin và lạc quan để tiến lên phía trước.



