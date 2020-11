Nhân lên giá trị bài học đoàn kết toàn dân

(GLO)- Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020) là dịp để mỗi người chúng ta nghĩ suy và tự hào về tinh thần, sức mạnh đoàn kết toàn dân-cội nguồn của mọi thắng lợi mà dân tộc ta đã giành được suốt mấy ngàn năm lịch sử. Đoàn kết luôn là bài học đáng trân quý nhất của toàn Đảng, toàn dân.

Lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc Việt Nam là lịch sử của những cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ chống lại nhiều kẻ thù mạnh hơn ta gấp nhiều lần để bảo vệ nền độc lập, tự do cho dân tộc. Đoàn kết dân tộc không đơn giản là câu chuyện 100 trứng sinh ra từ một mẹ Âu Cơ mà quan trọng hơn là ở lời nhắn gửi của cha Lạc Long Quân trước lúc dẫn 50 người con xuống biển, rằng dù đi đâu, lúc vui vầy cũng như khi khó khăn hoạn nạn, đàn con này vẫn luôn có nhau.

Đại diện 5 gia đình tiêu biểu của làng Kon Măh (xã Hà Tây, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) ký kết giao ước thi đua trước sự chứng kiến của các đại biểu. Ảnh: Phương Linh



Đó chính là cội nguồn sức mạnh để dẫu bị 1.000 năm Bắc thuộc, dân tộc ta vẫn không mất gốc, vẫn luôn vùng vẫy đứng lên giành lại quyền độc lập tự do cho mình. Những chiến công hiển hách tự Đinh, Lý, Trần, Lê, há chẳng phải là thành quả của tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng của cả dân tộc đó sao? Từ những câu “thơ Thần” ngân vang trong đêm khuya trên dòng sông Như Nguyệt đến những cánh tay giơ lên của các bô lão trong Hội nghị Diên Hồng cùng lời hô “Sát Thát”, hay lời hiệu triệu làm nức lòng tướng sĩ của Trần Hưng Đạo... khi nào đất nước lâm nguy, thì tinh thần đoàn kết dân tộc lại được khích lệ để Vua tôi đồng lòng, toàn dân cùng đánh giặc, giữ yên bờ cõi giang sơn.



Cách mạng Tháng Tám thành công, bài học lớn nhất được rút ra chính là đoàn kết. Một dân tộc có trên 90% dân số mù chữ, lại vừa chịu cảnh chết đói mất 2 triệu người, dân tộc ấy chỉ có thể làm một cuộc cách mạng để tự giải phóng mình khỏi kiếp đời nô lệ khi biết đoàn kết triệu người như một dưới một ngọn cờ do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.



Chính vì thế mà trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn lấy “đoàn kết” làm bài học của mọi bài học để nhắc nhở cán bộ, tuyệt đối không được để mất đoàn kết. Trước lúc đi xa, trong bản Di chúc thiêng liêng của mình, Bác vẫn luôn đau đáu một điều về tinh thần đoàn kết. Người viết: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là mong toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết thống nhất một lòng xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập dân chủ và giàu mạnh”.



Cuộc kháng chiến chống Mỹ thắng lợi, Bắc-Nam sum họp một nhà, cả nước chung tay hàn gắn vết thương chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới. Mấy mươi năm qua đi, thành tựu có, thất bại có, nhưng cuối cùng, tinh thần đoàn kết toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vẫn là bài học thành công lớn nhất mà chúng ta thu hái được, để đất nước Việt Nam có được cơ đồ rạng rỡ như hôm nay.



Không chỉ trên dải đất hẹp miền Trung mà những ngày này, cả nước lòng đau quặn thắt mỗi khi nghĩ về những mất mát đau thương mà thiên tai, bão lũ liên tục gây ra. Gần chục cơn bão và mấy trận áp thấp đã khiến mảnh đất vốn đã thừa thãi sự khó khăn vất vả này nay lại càng khó khăn gấp bội. Hàng trăm con người đã vĩnh viễn ra đi. Chút của cải, vốn liếng tích cóp được lâu nay đã phút chốc bị cuốn trôi theo dòng lũ dữ.



Trong hoạn nạn mới tỏ lòng nhau. Từng đoàn xe cứu trợ hướng về miền Trung, nhiều hoạt động thiện nguyện, quyên góp tiền, hàng hóa của đồng bào trong nước và Việt kiều khắp nơi trên thế giới... đã giúp người dân miền Trung không chỉ vượt qua khó khăn mà còn là nguồn động viên tinh thần hết sức lớn lao để bà con thấy mình không đơn độc, thấy mình cần phải đứng lên để sống và gầy dựng lại, trong sự sẻ chia của cả cộng đồng; để không uổng phí tình cảm, sự hy sinh của những cán bộ cơ sở, những chiến sĩ quân đội, Công an đã quên mình, lao ra giữa dòng lũ dữ cứu dân.



Năm 2020 này, một câu chuyện rất đáng để nhớ là giữa lúc cả thế giới điên đảo với đại dịch Covid-19 thì Việt Nam vẫn kiểm soát tốt dịch bệnh. Ngoài yếu tố may mắn, đó còn là thành quả của tinh thần đoàn kết toàn dân. Chính sự đồng tâm nhất trí của cả hệ thống chính trị, tinh thần nhất tề ủng hộ của nhân dân đã giúp Chính phủ thành công trên mặt trận phòng-chống dịch bệnh, giữ được tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.



Vì vậy, 90 năm đồng hành cùng dân tộc cũng chính là 90 năm MTTQ Việt Nam bằng những việc làm sáng tạo, bền bỉ của mình, đã nhân lên những giá trị tốt đẹp của tinh thần đoàn kết toàn dân.

ĐÌNH CƯƠNG