Muốn ăn Tết vui vẻ: Hãy thực hiện ngay "5K"

Hơn 80 ngày cả nước không có ca nhiễm dịch COVID-19 mới trong cộng đồng, đó là thông tin đáng mừng. Nhưng cũng chính từ đây, nhiều người chủ quan, coi như đã hết dịch.





Cán bộ y tế xuống đường tuyên truyền người dân đeo khẩu trang để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: D.H.





Nhiều người nhanh chóng quên đi đợt dịch bùng phát lần hai tại Đà Nẵng, làm điêu đứng không chỉ thành phố này. Nhiều người chắc đã không còn nhớ những ngày cách ly toàn xã hội trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ nhất. Đối với họ, hình như dịch chưa từng xảy ra.



Nhưng không, dịch COVID-19 vẫn đang rình rập chúng ta từng ngày, không ai dám chắc là Việt Nam đã an toàn tuyệt đối. Chúng ta chỉ có thể giữ được sự an toàn như hiện nay chỉ khi luôn đặt vào trong tình thế “mất an toàn”.



An toàn sao được khi nhiều nước trên thế giới vẫn đang lây lan đại dịch, mỗi ngày có hàng vạn ca nhiễm mới và nhiều người tử vong.



Hiện đã có gần 60 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2, dịch tiếp tục lây lan trên 218 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vậy thì, sự an toàn là rất mong manh, giữ cho được cái mong manh này không đổ vỡ là điều hết sức khó khăn.



Mối nguy nằm ở những ngõ ngách khắp biên giới, bởi vì còn có những trường hợp nhập cảnh trái phép, không kiểm soát được dịch tễ như áp dụng đối với người vào Việt Nam bằng đường hàng không. Chỉ cần một ca bệnh lọt qua biên giới, có thể bùng phát thành một trận dịch mới.



Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định: Hiện nay, dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong nước, dịch vẫn đang tiếp tục được kiểm soát. Tuy nhiên, nguy cơ dịch xuất hiện vẫn luôn thường trực, đặc biệt nếu không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.



Không thể chủ quan, hãy vì sức khỏe, tính mạng của mình và vì sự an toàn chung cho xã hội, sự sống của nền kinh tế đất nước.



Hai đợt bùng phát dịch COVID-19 và hơn mười cơn bão đã tàn phá nền kinh tế đất nước. Mặc dù Chính phủ đã có nhiều biện pháp hạn chế tổn thất, cộng đồng doanh nghiệp nỗ lực hết mình để duy trì sản xuất, nhưng thiệt hại vẫn rất lớn. Người dân ở các tỉnh miền Trung vẫn còn trong tình trạng khắc phục thiên tai, thiếu thốn trăm bề. Lúc này, nếu như bất cẩn, để tái bùng phát dịch, thì không thể lường hết hậu quả.



Giữ vững không để tái bùng phát dịch để dân mình tranh thủ cơ hội, tăng gia sản xuất, kinh doanh buôn bán trong mùa giáng sinh, Tết Tây cho đến Tết Nguyên đán. Chỉ cần mấy tháng yên ổn làm ăn, thì có thể “lấy lại sức” sau những tổn thất vì đại dịch và thiên tai.



Giữ vững không bị dịch chỉ đơn giản là thực hiện các khuyến cáo của Bộ Y tế.



Muốn ăn Tết vui vẻ: Ngay bây giờ, hãy nghiêm thúc thực hiện ngay “5K” như khuyến cáo của Bộ Y tế: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”.



https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/muon-an-tet-vui-ve-hay-thuc-hien-ngay-5k-857339.ldo

Theo LÊ THANH PHONG (LĐO)