Công nghệ cao sẽ là con đường bứt phá của nông nghiệp Việt Nam

Ngành Nông nghiệp vẫn đặt mục tiêu trong quý IV/2020 xuất khẩu đạt trên 10 tỉ USD, tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2020 đạt 40 tỉ USD trở lên. Tự tin đưa con số này là bởi vì, kim ngạch xuất khẩu của ngành 3 quý vừa qua đạt hơn 30,05 tỉ USD.





Ngành Nông nghiệp vẫn đặt mục tiêu trong quý IV/2020 xuất khẩu đạt trên 10 tỉ USD, tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2020 đạt 40 tỉ USD trở lên. Ảnh: Vũ Long





Xuất khẩu nông sản tăng so với năm 2019, đây là một điều không dễ dàng. Bởi vì, đại dịch COVID-19 ảnh hưởng tiêu cực đến mọi lĩnh vực trên phạm vi toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Cùng với dịch COVID-19 là một năm thiên tai, bão lũ hoành hành các tỉnh miền Trung, từ Phú Yên ra đến Thanh Hóa. Sản phẩm nông nghiệp, trong đó có thủy sản bị lũ lụt tàn phá, mất rất nhiều lợi thế.



Vượt qua được những khó khăn đó để xuất khẩu hàng hóa Việt Nam ra các nước, ngành Nông nghiệp và các doanh nghiệp đã nỗ lực và quan trọng là đưa ra được các giải pháp hiệu quả.



Giải pháp thứ nhất là tập trung mở cánh cửa thị trường Châu Âu thông qua Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực từ ngày 1.8.2020. Mở được cánh cửa này, nông, lâm, thủy sản tăng trưởng nhanh, với tổng trị giá xuất khẩu từ ngày 1.8 đến hết tháng 9 đạt hơn 766 triệu USD. Đây là cơ sở để ngành Nông nghiệp tự tin đưa ra con số 10 tỉ USD cho xuất khẩu trong quý IV.



Giải pháp thứ hai là tập trung tăng về giá trị. Đã đến lúc, Việt Nam không xuất khẩu nhằm vào số lượng, mà tăng giá trị của sản phẩm để bán giá cao và thu lợi nhuận cao. Chúng ta đã chứng minh mình làm được điều đó chính là thị trường khó tính Châu Âu, khi thị trường này chấp nhận sản phẩm của Việt Nam thì chứng tỏ, nông sản Việt Nam có thể bán được nhiều thị trường khác.



Nhưng phải hiểu rằng, thành công của năm 2020 là bản lề cho các năm tiếp theo, ngành Nông nghiệp và các doanh nghiệp sẽ đưa ra các giải pháp khác để tăng giá trị của sản phẩm Việt Nam trên thị trường thế giới.



Tại Hội thảo “Hiệp định EVFTA - Vai trò của ngân hàng trong hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu vào thị trường EU” diễn ra ngày 20.11 vừa qua, bà Bùi Thị Thanh An - đại diện Bộ Công Thương cho rằng, công nghệ cao chính là then chốt giúp nông sản Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao từ thị trường EU.



Ngành Nông nghiệp Việt Nam đang đi đúng đường, nhưng không để doanh nghiệp hay người nông dân “đơn thương độc mã”. Mà phải có “tam nhân đồng hành” gồm ngân hàng - doanh nghiệp - nông dân.



http://https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/cong-nghe-cao-se-la-con-duong-but-pha-cua-nong-nghiep-viet-nam-857095.ldo

Theo LÊ THANH PHONG (LĐO)