Cái cổng chào, nỗi buồn ông chủ tịch, ngân sách giật gấu vá vai

Quảng Ngãi vừa muối mặt xin “tạm cấp kinh phí” 2.667 tỉ để tiêu. Nguyên do, ngân sách tỉnh này 2 năm liền “hụt thu” , trong tình trạng giật gấu vá vai.



Cổng chào 2 tỉ ở huyện nghèo nhất nước Minh Long, Quảng Ngãi từng gây xôn xao dư luận với lý do xây dựng là vì: Huyện hàng xóm Nghĩa Hành có mấy cái cổng chào, hầu như xã nào cũng có...(Ảnh VOV)

Năm ngoái, cái cổng chào ở huyện Minh Long, Quảng Ngãi trở thành một câu chuyện cười. Cười, nhưng buồn.

Đại ý là dù đã có cổng chào, nhưng huyện vẫn làm một cái cổng bự tổ chảng: Cao gần 7,5m, rộng 10,5m, tổng kinh phí 2 tỉ, từ ngân sách, tất nhiên.

Chủ tịch huyện Võ Đình Tiến khi đó giải thích sự “cần thiết cấp bách” như sau: Muốn đến Minh Long phải đi qua huyện Nghĩa Hành mà Nghĩa Hành có mấy cái cổng chào, hầu như xã nào cũng có... Người dân có ý kiến là tại sao Minh Long không có cổng chào. (Cho nên), tuy là huyện nghèo nhưng phải tiết kiệm chi phí để làm cổng chào”.

2 tỉ xây cổng chào, ở một trong những huyện nghèo nhất nước, với 1.293 hộ nghèo chiếm tỉ lệ 25,7%, và thu chi ngân sách đúng kiểu giật gấu vá vai.

Câu chuyện Minh Long giống điều mà dân gian vẫn nói: Con gà tức nhau tiếng gáy.

Hôm nay, từ những khoản chi 2 tỉ bạc ở Minh Long, chúng ta chứng kiến thêm một câu chuyện khác khi Quảng Ngãi buộc phải xin Bộ Tài chính tạm cấp kinh phí để đảm bảo các nhiệm vụ chi năm 2020.

Nguyên do: Quảng Ngãi dự kiến sẽ mất cân đối thu chi ngân sách so với dự toán trung ương giao là 2.720 tỉ đồng và mất cân đối thu chi ngân sách địa phương được hưởng theo cấp so với dự toán trung ương là 3.334 tỉ đồng.

“Vietsub” theo ngôn ngữ bình dân thì đại loại: Tiêu thì vẫn không đừng được, dẫu thu thì hụt, thì thiếu, thì không đạt.

Đã đành 2020 là năm đại dịch Covid-19 “không chừa một ai”. Đà đành những hầu bao lớn: Lọc dầu Dung Quất, Thép Hoà Phát Dung Quất và cả nguồn thu từ đất bị ảnh hưởng rất lớn...

Nhưng thật ra, tình trạng mất cân đối thu - chi lớn đã diễn ra từ 2019 với 2.424 tỉ đồng.

Và nguyên do của mọi nguyên do là vì chi quá nhiều, chi vượt khả năng. Nó có khác gì đâu cái huyện còn nhiều dân nghèo đói vẫn quyết xây cổng chào bạc tỉ chỉ vì “hàng xóm” Nghĩa Hành có mấy cái cổng chào, hầu như xã nào cũng có...

Vác rá đi vay hay xin tạm ứng để chi tiêu- đó đúng là một câu chuyện buồn.

Hồi giữa năm, khi bị kỷ luật, nguyên Chủ tịch Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng nói “bản thân tôi cũng rất buồn”. Trong những khuyết điểm của ông Căng, có cả những vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách.

Hãy nhìn cơ cấu thu năm nay: Chỉ có 2 khoản hoàn thành: Thuế thu nhập cá nhân- đã lên tới 404 tỉ và thuế bảo vệ môi trường- xấp xỉ 810 tỉ. Những khoản từ túi dân.

Người đáng buồn, thật ra phải là dân, những người đóng thuế không thiếu một xu, và giờ đây phải gánh “di sản” là một ngân sách rách giật gấu vá vai.

ANH ĐÀO (LĐO)