Thêm cơ hội sống cho người lâm nạn ở thủy điện Rào Trăng 3

Nhận được thông tin về một nhóm công nhân gặp nạn do sạt lở đất ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, một nhóm công tác cứu nạn lên đường đến hiện trường. Nhưng thật không may, đoàn cứu hộ cũng gặp nạn do lũ ống, nhiều người mất liên lạc.

Nạn chồng lên nạn, thiên tai hung dữ đã đe dọa đến tính mạng của nhiều người. Nhưng cũng chính thiên tai đã ngăn chặn hoạt động của các đoàn cứu nạn, đường đi bị chia cắt do nước lũ, khó tiếp cận được khu vực bị sạt lở vùi lấp công nhân cũng như đoàn cứu hộ.



Tình hình khẩn cấp, phải nói là mạng người tính từng phút, không thể chậm trễ. Các loại phương tiện bình thường không thể vượt qua được những địa hình phức tạp và nguy hiểm. Nếu chỉ cứu hộ cứu nạn bằng những phương tiện thô sơ, thì không chỉ không hoàn thành nhiệm vụ, mà còn gây nguy hiểm, tổn thất thêm.



Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, Tư lệnh Quân khu 4 khẩn trương tập trung chỉ đạo các lực lượng, phương tiện cần thiết, phù hợp để tổ chức tìm kiếm, cứu nạn kịp thời các nạn nhân bị vùi lấp; lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện và khẩn trương khắc phục sự cố.



Thủ tướng đã chỉ đạo quyết liệt như vậy, thì phải huy động quân đội, công an, với các loại phương tiện đặc chủng, hiện đại như xe lội nước, trực thăng để đưa lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường nhanh nhất và an toàn nhất.



Lực lượng cứu hộ có mặt sớm một giờ thì người gặp nạn có thêm được cơ hội sống sót.



Lực lượng cứu hộ có mặt nhanh và an toàn nhưng không thể cứu người bằng các phương tiện thô sơ, thủ công, mà cần phương tiện hiện đại, đáp ứng được yêu cầu của hoạt động cứu hộ trong điều kiện thời tiết rất xấu, địa hình phức tạp.



Những phương tiện hiện đại chưa đủ, quan trọng nhất là phương án cứu hộ chính xác, đảm bảo có hiệu quả cao nhất.



Cả nước đang ngóng về công trình thủy điện Rào Trăng 3, nơi có nhiều người lâm nạn chưa biết sống chết ra sao, tất cả đều chờ đợi vào sự dũng cảm, tài trí của lực lượng cứu hộ.



Chính quyền địa phương cũng đề nghị bà con không nên vì hiếu kỳ đi xem cứu hộ, vừa mất an toàn, vừa gây cản trở cho lực lượng cứu hộ. Bà con ở yên nơi an toàn, không đến những khu vực nguy hiểm cũng là cách để giúp chính quyền làm tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai và cứu hộ người bị nạn.



