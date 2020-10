Ông Trump xuất viện, chính trường Mỹ "hạ sốt"

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quay trở lại Nhà Trắng một cách đầy kịch tính sau khi rời Trung tâm Y tế Quân sự Quốc gia Walter Reed ở ngoại ô thủ đô Washington, nơi ông đang được chăm sóc ở mức độ chưa từng vì mắc Covid-19.



Thư ký Báo chí Nhà Trắng McEnany trong phòng họp báo cùng ông Trump hôm 5-10, sau khi ông trở về từ Bệnh viện Walter Reed. Cả hai đều không mang khẩu trang. Ảnh: Reuters



Ngày 6-10, Tổng thống Donald Trump đã rời Trung tâm Y tế Quân sự Quốc gia Walter Reed sau 3 ngày điều trị bệnh Covid-19 để trở về Nhà Trắng tiếp tục điều trị. Những người ủng hộ đã chúc mừng ông chủ Nhà Trắng và cầu mong ông nhanh chóng hồi phục.



Vài giờ sau khi xuất viện, ông Trump đăng một đoạn clip theo phong cách chiến dịch tranh cử về sự trở lại với âm nhạc khuấy động. Ông Trump cũng đã ghi lại một đoạn băng thông điệp gửi tới người dân Mỹ, kêu gọi họ quay trở lại làm việc khi nhấn mạnh: “Các bạn sẽ đánh bại nó. Chúng ta có thiết bị y tế tốt nhất, chúng ta có các loại thuốc tốt nhất, tất cả đều được phát triển gần đây”. Theo một nguồn tin, Tổng thống Trump sẽ có không gian làm việc trong khu văn phòng được thiết lập tạm thời ở tầng hầm liền kề với đơn vị y tế của Nhà Trắng. Ngoài khu làm việc tại tư dinh cá nhân trên tầng 3 của Nhà Trắng, khu văn phòng tạm thời sẽ được thiết lập trong Phòng Bản đồ và Phòng Lễ tân Ngoại giao, nhằm giúp Tổng thống tiếp cận nhanh hơn với các bác sĩ và thiết bị y tế. Không gian làm việc này cũng sẽ giúp cách ly Tổng thống trong dinh thự, cách xa khu cánh Tây, nơi có một số nhân viên Nhà Trắng đã nhiễm virus SARS-CoV-2.



Giới đầu tư vững tin hơn



Việc Tổng thống Trump được xuất viện sớm đã phần nào xóa đi những đồn đoán về mức độ nghiêm trọng bệnh tật của ông trong suốt 3 ngày qua và đem lại niềm tin cho giới đầu tư.



Ngay sau thông tin về tình hình sức khỏe của Tổng thống Trump được cải thiện, thị trường chứng khoán đã tăng bật trở lại với chỉ số Down Jones kết thúc phiên giao dịch tăng 465 điểm so với phiên sụt giảm vào ngày ông Trump thông báo bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Hầu hết các thị trường chứng khoán Châu Á cũng cao hơn, với chỉ số S&P ASX 200 của Australia tăng 2,6%. Đây là mức tăng lớn nhất trong 1 ngày trong gần 2 tuần. Giá dầu cũng đã bắt đầu phục hồi với giá dầu Brent và giá dầu Brent ở Tây Texas tăng khoảng 6%. Nhiều nhận định cho rằng hình ảnh ông Trump vẫn làm việc khi phải điều trị trong bệnh viện cũng như sự bình phục nhanh của ông cho thấy ông là người mạnh mẽ và thuyết phục được cử tri rằng, ông sẽ sớm quay trở lại chiến dịch tái tranh cử trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng như hiện nay và hoàn toàn có thể tiếp tục đảm nhận 4 năm tiếp theo tại Nhà Trắng.



Theo phát ngôn viên chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump, ông Trump vẫn có kế hoạch tham gia vào cuộc tranh luận tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 15-10 tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Adrienne Arsht, Miami, bang Florida, nơi diễn ra các cuộc tranh luận sơ bộ đầu tiên của đảng Dân chủ vào năm ngoái.





Lo ngại ổ dịch Covid-19 ở Nhà Trắng



Tổng thống Trump được xuất viện khi có thêm nhiều ca mắc mới được báo cáo trong đội ngũ nhân viên Nhà Trắng.



Thư ký báo chí Kayleigh McEnany trở thành nhân vật cấp cao thân cận với tổng thống mới nhất được xác định mắc bệnh. Hai trợ lý khác của thư ký báo chí đã có kết quả khả quan. Bà McEnany được nhìn thấy nói chuyện với các nhà báo mà không đeo khẩu trang hôm 4-10 nhưng cho biết không có nhà báo nào được ban y tế Nhà Trắng liệt kê vào nhóm tiếp xúc gần. Đệ nhất phu nhân Melania Trump, các trợ lý cấp cao và 3 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cũng đã cho kết quả dương tính. Bà Trump, 50 tuổi, bị cách ly tại Nhà Trắng, được cho là có các triệu chứng nhẹ. Ít nhất 12 người thân cận với ông Trump hiện đã có kết quả dương tính, cùng một số nhân viên cấp dưới. Nhiều người trong số những người tham dự một buổi nhóm họp tại Vườn Hồng của Nhà Trắng vào ngày 26-9 đang được theo dõi sát sao như một “sự kiện siêu lây nhiễm”.





Các ca Covid-19 quanh Tổng thống Trump. Ảnh: BBC



Tiếp tục gây tranh cãi



Tuy nhiên, sự trở lại của ông Trump lần này cũng làm bùng lên nhiều tranh cãi. Dù mắc bệnh, Tổng thống Trump tuyên bố với mọi người không nên sợ hãi loại virus này, vốn đã giết chết hơn 210.000 người Mỹ, và sau đó ông bước vào Nhà Trắng mà không mang khẩu trang. “Tôi cảm thấy rất khỏe! Đừng sợ Covid. Đừng để nó chi phối cuộc sống của bạn”, ông Trump viết trên Twitter trấn an người dân về mối nguy hiểm của dịch bệnh này. Sau chuyến đi bằng trực thăng, ông Trump tháo khẩu trang khi đứng trên Ban công Truman của Nhà Trắng, nơi một số nhân viên và phụ tá có kết quả xét nghiệm dương tính với virus gây Covid-19 trong những ngày gần đây. Các phóng viên theo dõi Nhà Trắng bất bình với quan chức chính quyền vì phớt lờ các hướng dẫn an toàn chống dịch.



Người ta đặt ra câu hỏi về mức độ nghiêm trọng của bệnh tình ông Trump sau khi có những tuyên bố trái ngược nhau. Trước khi Tổng thống Trump xuất viện, đội ngũ chăm sóc y tế cho ông đã thông báo cho báo giới về tình trạng sức khỏe cũng như việc điều trị của nhà lãnh đạo Mỹ. Sean Conley, bác sĩ của Nhà Trắng, cho biết, tình trạng của ông Trump “có thể chưa hoàn toàn hết nguy hiểm”. Nhưng ông cho biết đội ngũ y tế đã đồng ý rằng tình trạng của tổng thống cho phép ông “trở về nhà an toàn, nơi ông sẽ được vây quanh bởi dịch vụ chăm sóc y tế tốt nhất thế giới tại Nhà Trắng”. Theo thông báo, Tổng thống Trump đã không bị sốt trong hơn 72 giờ và có mức ôxy bình thường.



Tuy nhiên, các bác sĩ đã từ chối thông tin về bất kỳ nguy cơ tiềm ẩn nào mà căn bệnh này có thể gây ra đối với phổi của tổng thống hoặc tiết lộ thời điểm ông Trump xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 lần cuối. Khi được hỏi về việc liệu ông Trump có an toàn để đi đến các sự kiện tranh cử hay không, bác sĩ Conley nói: “Chúng ta hãy chờ xem”. Ông cũng khẳng định đang lo ngại về việc bản thân tiếp xúc với virus khi ở trên máy bay Air Force One.

