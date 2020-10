Thủ tướng vừa có chỉ thị yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai và tăng cường sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC).



Chỉ thị khẳng định: "Việc triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức ETC là nhiệm vụ bắt buộc nhằm minh bạch trong hoạt động thu phí, văn minh, thuận tiện cho người tham gia giao thông, tiết kiệm chi phí xã hội".



Sau nhiều năm vừa làm vừa tháo gỡ những vướng mắc, phát sinh cho hình thức thu phí lần đầu tiên thực hiện ở Việt Nam, đến thời điểm này dự án ETC giai đoạn 1 do Công ty VETC làm nhà đầu tư cũng hoàn tất với 40 dự án BOT đã thực hiện ETC (trừ 4 tuyến đường cao tốc của Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam chưa thực hiện vì đang xây dựng, thiếu vốn, vướng mắc cơ chế đầu tư).



Chỉ thị của Thủ tướng giao những nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành, địa phương, nhà cung cấp dịch vụ ETC, nhà đầu tư dự án BOT để giải quyết những vướng mắc nảy sinh từ thực tế. Đồng thời, đưa ra những giải pháp được xem là căn cơ để tăng sự hưởng ứng của người dân trong thực hiện ETC.



Thủ tướng cũng giao Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại kết nối tài khoản ngân hàng với tài khoản thu phí của chủ xe, đảm bảo liên thông, thuận lợi, an toàn. Nếu thực hiện được việc này, chắc chắn chủ xe, tài xế sẽ không còn băn khoăn về việc phải nộp trước một số tiền lớn vào tài khoản trả phí mà ít sử dụng hoặc quên nộp tiền vào tài khoản khiến xe không đủ tiền để tự động đi qua cửa thu phí ETC.



Việc Thủ tướng giao Bộ Công an trích xuất dữ liệu hình ảnh thu được tại các trạm thu phí để xử phạt xe chưa gắn thẻ ETC hoặc đã gắn thẻ mà số tiền trong tài khoản thu phí không đủ để trả phí nhưng cố tình đi vào cửa thu ETC, gây cản trở giao thông tại các trạm thu phí chắc chắn cũng là giải pháp thu hút thêm người sử dụng ETC.



Theo thống kê của Công ty TNHH thu phí tự động VETC - nhà cung cấp dịch vụ cho 40 dự án BOT, từ đầu năm 2019 có hơn 700.000 xe dán thẻ thu phí tự động. Đến tháng 10-2020 con số này tăng lên hơn 1,07 triệu xe (hiện cả nước có 3,5 triệu ôtô).



Đài Loan mất 8 năm để thực hiện chuyển đổi từ thu phí 1 dừng sang tự động hoàn toàn. Chúng ta đã qua bước dò dẫm, gỡ vướng và lợi ích của ETC mọi người đã thấy rõ. Nếu các nhà đầu tư BOT, nhà cung cấp dịch vụ ETC quyết tâm hoàn thành việc thu phí tự động tại các trạm thu phí vào ngày cuối cùng của năm 2020, chắc chắn số xe dán thẻ để nộp phí tự động sẽ không chỉ dừng lại ở con số 1/3 lượng ôtô cả nước.



Khi những vướng mắc được tháo gỡ, quyền lợi của người dân, nhà đầu tư ETC, nhà đầu tư BOT được đảm bảo trong thực hiện ETC, toàn bộ trạm thu phí áp dụng ETC, sẽ không cần những quy định bắt buộc tất cả các xe phải dán thẻ nộp phí ETC. Bởi vì, lúc đó không ai muốn chôn chân, mất thời gian xếp hàng chờ qua cửa thu phí nộp tiền mặt trong khi những xe nộp phí tự động có thể ung dung chạy qua trạm với tốc độ 30 - 40km/h.

Theo TUẤN PHÙNG (TTO)