Người dân trong vùng lũ dữ kêu cứu vì lũ chồng lũ, vì thiếu cái ăn, vì mất điện và vì có thể bị lũ cuốn trôi. Phải khẩn cấp cứu dân vì nước đã ngập ngang mày.



Khẩn cấp cứu dân là nhiệm vụ quan trọng nhất. Ảnh: H.T



Rạng sáng 18.10, đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (thuộc Quân khu 4, đóng quân tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị). Thông tin ban đầu cho biết, có hơn 20 người bị vùi lấp, hiện đang mất tích.



Sáng sớm nay, tin sạt lở vùi lấp nhiều người như sét đánh ngang tai, khoét thêm nỗi đau xé lòng của cộng đồng. Bởi vì, lúc này, lễ truy điệu 13 chiến sĩ, cán bộ hy sinh khi đi cứu hộ người bị nạn ở Rào Trăng 3 đang ấm hương khói, và khi đội cứu hộ tiếp tục đào tìm nạn nhất mất tích ở Thừa Thiên - Huế, thì tin dữ đến từ Quảng Trị: Một ngôi nhà dân bị vùi lấp với khoảng 6 người không có cơ hội sống, một đơn vị của quân đội bị vùi lấp hơn 20 người.



Mất mát chồng lên mất mát, đó là nói đến những vụ vùi lấp do lở núi. Còn những mạng người bị trôi theo dòng nước, có người chưa tìm thấy xác, tang thương khôn kể xiết.



Đoàn tìm kiếm, cứu hộ đã lên đường đến điểm nóng sạt lở, hy vọng cứu được ai đó sống sót là rất mong manh. Chúng ta chỉ còn cầu mong phép màu mà thôi.



Nhưng ngoài đi tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân ở hiện trường sạt lở, việc quan trọng là tập trung cứu dân đang bị ngập trong lũ dữ ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.



Đêm qua, những dòng tin kêu cứu của người dân Quảng Trị làm nóng ruột cả nước. Có nhà nhiều trẻ em, người già, rất sợ hãi khi nước lên quá nhanh và quá cao, có nơi người dân phá bỏ nóc nhà để tìm đường thoát chờ cứu hộ.



Xin đưa một dòng tin: "Xin cầu cứu. Gia đình em ở làng Ngoại Thông, Trương Xá, xã Cam Hiếu bị ngập sâu, có 7 trẻ nhỏ và 2 ông bà già đang bị mắc kẹt. Mưa càng to lạnh, xin đội cứu hộ với".



Nhiều tin nhắn kêu cứu như vậy, không chỉ ở Quảng Trị, mà còn ở Quảng Bình, lũ về quá nhanh và hung dữ, người dân kêu cứu suốt đêm qua.



Không thể chủ quan, chậm trễ vì việc cứu dân lúc này là quan trọng nhất, đặt lên cao nhất. Nhưng cứu hộ dân trong vùng lũ lụt phải là lực lượng chuyên nghiệp, có đầy đủ phương tiện, thậm chí phải huy động phương tiện hiện đại.



Trong lúc cấp bách này, mới đo lường được thực lực của lực lượng cứu hộ cứu nạn của từng địa phương, từ năng lực, tính chuyên nghiệp cho đến phương tiện cứu hộ.



Và cho dù bất cứ lý do gì, không cứu được dân kịp thời mà để xảy ra hậu quả về người là sự thất bại.



