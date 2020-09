Mâu thuẫn nhỏ đã rút súng đòi "bắn vỡ sọ": Quá coi thường pháp luật

Chỉ một va chạm, mâu thuẫn nhỏ mà có những người đã rút súng doạ bắn người. Đó là hành động coi thường pháp luật cần xử lý thật nghiêm.

Người đàn ông rút súng doạ bắn tài xế ở Bắc Ninh. Ảnh MXH



Vì không được nhường đường, ông Nguyễn Văn Sướng, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Hàm Long, có địa chỉ tại đường Hai Bà Trưng, TP Bắc Ninh đã rút súng đòi “bắn vỡ sọ” tài xế.



Còn tại Nam Định, vào tối 4.9.2020, chỉ vì cãi cự với một nhóm học sinh, Phó trưởng Công an xã Hoàng Nam (H.Nghĩa Hưng, Nam Định), dùng súng bắn bị thương 1 nam sinh lớp 12.

Theo giải trình của ông này, khi kiểm tra địa bàn, phát hiện nhóm thanh niên tụ tập đã dừng xe, hỏi và yêu cầu nhóm thanh niên giải tán, vì trước đó từng xảy ra nhiều vụ việc gây mất an ninh, trật tự. Bị nhắc một trong số thanh niên cự cãi với Phó trưởng công an xã, ông này đã rút súng bắn đạn cao su ra nhằm thị uy, súng cao su bị cướp cò, viên đạn găm vào vai một nam sinh bị thương.



Hai vụ việc liên tiếp, tuy không có thương vong lớn về người nhưng hành động rút súng ra doạ nạt hay thị uy để giải quyết mâu thuẫn nhỏ cho thấy việc lạm dụng công cụ hỗ trợ của những người có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự.



Đối với ông Sướng, cần phải làm rõ việc ông này có giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ đặc biệt như súng bắn đạn cao su, hơi cay hay không? Ai cấp? Chức năng và nhiệm vụ của ông này có được sử dụng công cụ hỗ trợ hay không?



Đối với Phó trưởng công an xã Hoàng Nam cũng cầm xem xét việc rút súng thị uy có cần thiết và vì sao súng “cướp cò” lại bắn trúng vai nam sinh?



Điều 22, 24, 61 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đã ghi rất rõ: trường hợp sử dụng công cụ hỗ trợ vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, gây thiệt hại rõ ràng vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết, lợi dụng hoặc lạm dụng việc sử dụng công cụ hỗ trợ để xâm phạm tính mạng, sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.



Súng quân dụng hay công cụ hỗ trợ được sử dụng là để trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự chứ không phải thứ mang ra để doạ nạt hay giải quyết những mâu thuẫn nhỏ. Lạm dụng vũ khí mang lại nguy cơ tiềm tàng cho xã hội. Bởi vậy, những người dùng súng bắn doạ chỉ vì mâu thuẫn nhỏ không chỉ coi thường luật pháp mà cần xử lý thật nghiêm.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/mau-thuan-nho-da-rut-sung-doi-ban-vo-so-qua-coi-thuong-phap-luat-833816.ldo

Theo Linh Anh (LĐO)