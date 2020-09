Không thể để Neflix tiếp tay cho "đường lưỡi bò"

"Đường lưỡi bò" tìm mọi cách xâm nhập vào Việt Nam, qua những ấn phẩm văn hóa, sách vở, bản đồ, ôtô và phim ảnh.



Mới đây, bộ phim "Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta" (Put Your Head On My Shoulder) chiếu trên Netflix có bản đồ hình đường lưỡi bò.



Cụ thể, ở phút 34:41 của tập 9 bộ phim "Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta" có cảnh phim một nhân vật chỉ vào màn hình TV đang phát dự báo thời tiết, trên đó có bản đồ đường lưỡi bò.



Không ai có thể cho rằng đây là cảnh phim "vô tư", mà hiểu ngay đó là ý đồ của "đạo diễn". Dễ hiểu hơn, khi bộ phim này được sản xuất tại Trung Quốc vào tháng 4/2019.



Báo Lao Động ngày 3.8.2020 có bài "Chẳng lẽ bó tay với Netflix" nêu rõ quan điểm: " Chủ quyền của đất nước là thiêng liêng, cho nên những thông tin xuyên tạc về chủ quyền và lịch sử của Việt Nam là phải loại trừ. Các thế hệ người Việt Nam phải được giáo dục lịch sử, hiểu rõ quyền chủ quyền, quyền lãnh thổ của Việt Nam, cho nên mọi thông tin liên quan đến chủ quyền phải được kiểm duyệt. Điển hình như, khi xuất hiện bản đồ của Việt Nam thì phải có hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Còn nhiều điều khác tương tự để thể hiện chủ quyền và các kênh thông tin, phim ảnh, giải trí không thể để sơ suất. Bắt buộc các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động tại Việt Nam phải chấp hành mọi quy định của pháp luật của Việt Nam là thể hiện quyền chủ quyền".



Và nay, Netflix đã chiếu phim tuyên truyền cho đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc, xâm phạm đến chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông.



Cục Phát thanh, Truyền hình - Thông tin điện tử (Bộ Thông tin - Truyền thông) vừa ra văn bản yêu cầu Công ty Neflix rà soát, loại bỏ phim, chương trình truyền hình có nội dung vi phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm pháp luật Việt Nam.



Nhưng Netflix không loại bỏ phim, chỉ cắt bỏ cảnh phim có bản đồ đường lưỡi bò.



Thái độ này cho thấy Netflix không thể hiện thiện chí với cơ quan quản lý Việt Nam, có thể nói là xem thường.



Netflix khai thác thị trường Việt Nam, thu hàng trăm tỉ đồng mỗi năm nhưng không đóng 1 xu thuế. Ông Kuek Yu-Chuang, Giám đốc điều hành Netflix khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cam kết sẵn sàng tuân thủ pháp luật Việt Nam, đóng thuế đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, họ chỉ hứa suông, không đóng thuế.



Họ khai thác thị trường Việt Nam, lại tuyên truyền đường bò. Không thể chấp nhận điều này.



Chưa ai biết được, ngoài các bộ phim “Madam Secretary” xuất hiện cảnh phố cổ Hội An lại chú thích là “Fuling, China” (Phù Lăng, Trung Quốc) và (Put Your Head On My Shoulder), sẽ còn những phim gì nữa được Netflix tiếp tay tuyên truyền đường lưỡi bò và thông tin xâm phạm đến chủ quyền của Việt Nam.

