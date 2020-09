Giải tỏa tâm lý quá sợ dịch bệnh để "xê dịch an toàn" nuôi nhau

Theo quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, Việt Nam đã khống chế và kiểm soát thành công dịch tại Đà Nẵng và một số địa phương khác. Đà Nẵng đã mở cửa sân bay và sinh hoạt trở lại bình thường, tuy nhiên vẫn còn vắng bóng hành khách ở các nhà ga.





Trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại, bến xe Đà Nẵng vẫn duy trì việc bán vé nhưng lượng khách rất ít. Ảnh: Hữu Long



Còn nhiều người e ngại đến Đà Nẵng ngay sau dịch vì thành phố này là nơi bùng dịch lần hai, nhưng ở nhiều địa phương khác rất an toàn, vậy thì không có lý do gì để quay lưng.



Phòng dịch COVID-19 là việc đương nhiên, nhưng quá cực đoan đến mức tê liệt nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế thì không nên.



Có những bản tin rất đáng quan tâm trên các báo: “Đua nhau rao bán khách sạn trăm tỉ”, “Nhiều khách sạn tại Đà Nẵng rao bán sau mùa dịch COVID-19”, “Cá mú bị bỏ đói vì... không bán được!”, “Tôm hùm giảm giá 50%, nghìn tấn ngao ứ đọng”...



Tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam sẽ như thế nào nếu như mọi người cứ co cụm một chỗ, không ai dám bước ra khỏi nhà chắc ai cũng có thể hình dung được. Lúc đó, thất nghiệp tràn lan, tệ nạn xã hội, tội phạm xã hội hoành hành, cuộc sống sẽ đầy khó khăn và bất an.



13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đang yên lành, mùa nước nổi về với nhiều đặc sản miền Tây hấp dẫn, hãy nhanh chân đến những vùng sông nước Đồng Tháp Mười, với Cần Thơ gạo trắng nước trong, với hương rừng Cà Mau, với Hà Tiên thập cảnh...



Hãy tắm biển Vũng Tàu, ngồi trên đồi thông Đà Lạt, lang thang Pleiku để ngắm “má đỏ môi hồng”.



Hãy đến Phú Yên, xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh, Huế cố đô thơ mộng, Quảng Bình và Hạ Long Di sản Thiên nhiên Thế giới.



Hãy đến với các tỉnh vùng cao phía Bắc để thưởng thức những thắng cảnh đẹp tuyệt vời của đất nước.



Chúng ta có quá nhiều nơi an toàn, không bị dịch COVID-19, tuy không đảm bảo tuyệt đối nhưng có thể yên tâm để đến du lịch.



Trong khi chờ đợi mở lại các đường bay quốc tế, thu hút du khách nước ngoài, thì người dân Việt Nam có thể chủ động để kích cầu du lịch nội địa. Mỗi người tự lựa chọn những địa phương, địa chỉ an toàn để đến, có nghĩa là số đông đã chịu xê dịch.



Khi nhiều người đi du lịch thì các ngành vận tải từ hàng không, đường bộ, đường sắt có cơ hội để sống sót, khách sạn, resort được “bơm oxy”, nhà hàng, quán ăn sẽ mở cửa trở lại. Du lịch sống lại sẽ nuôi được nông dân, ngư dân, con cá con tôm mới được bán đúng giá. Du lịch hoạt động trở lại, sẽ cứu được hàng ngàn lao động khỏi bị mất việc. Cho nên, hãy “xê dịch an toàn” để nuôi nhau là vậy.



https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/giai-toa-tam-ly-qua-so-dich-benh-de-xe-dich-an-toan-nuoi-nhau-834772.ldo

Theo LÊ THANH PHONG (LĐO)