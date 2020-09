4 doanh nghiệp treo bản đồ đường lưỡi bò: Vô tình hay hữu ý?

Hiện nay, người Việt rất có ý thức về chủ quyền biển đảo, đặc biệt là với hai quần đào Hoàng Sa- Trường Sa và biển Đông.





Thế nhưng, vẫn có những trường hợp sử dụng hình ảnh bản đồ trên sách báo, thậm chí treo bản đồ có "đường lưỡi bò" phi pháp của Trung Quốc là điều không thể chấp nhận.



Thông tin về 4 doanh nghiệp ở Hải Dương treo 6 tờ bản đồ nội dung thể hiện 3 nước Đông Dương có đường lưỡi bò, chú thích bản đồ sai sự thật về vùng biển của Việt Nam đã khiến cho dư luận bức xúc. Đã làm doanh nghiệp thì không phải là người không học hành, không phải là người thiếu thông tin về chủ quyền biển đảo, sao lại để sai sót như vậy?



Tìm hiểu kỹ lưỡng, sẽ thấy các doanh nghiệp vi phạm trên đều sử dụng lao động Trung Quốc. Bản đồ ghi bằng chữ Trung Quốc.



Chỉ vì có lao động Trung Quốc làm việc trong 4 doanh nghiệp này mà chủ doanh nghiệp đã treo bản đồ ghi bằng chữ Trung Quốc, vậy thì doanh nghiệp của Trung Quốc hoạt động tại Việt Nam thì sao?



Họ có thể treo bản đồ in ấn từ Trung Quốc đưa sang, họ có thể sử dụng các ấn phẩm khác như sách báo, phim ảnh có thể hiện biển Đông với đường lưỡi bò để tuyên truyền tại Việt Nam. Đây không phải là suy diễn, mà trên thực tế, Trung Quốc đã làm điều này quá nhiều.



Mặt sau hộ chiếu của công dân Trung Quốc, họ cũng in bản đồ có đường lưỡi bò, đó là cách thể hiện tham vọng của họ về độc bá biển Đông.



Rất đáng lo ngại là nhiều doanh nghiệp Việt Nam lại vô tình tiếp tay cho Trung Quốc về đường lưỡi bò. Saigontourist từng bị phạt 50 triệu đồng vì liên quan đến việc phát tán ấn phẩm 'đường lưỡi bò' cho khách.



Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội từng phát hành giáo trình tiếng Trung có in bản đồ “đường lưỡi bò”, trường đại học mà sơ suất như vậy. Chưa kể, phim “Everest - Người tuyết bé nhỏ” chứa hình ảnh bản đồ có "đường lưỡi bò" bị cơ quan duyệt phim bỏ sót và được chiếu tại các rạp phim trên cả nước tháng 10 năm qua.



Đối với các trường hợp vừa nêu trên, có thể cho rằng do không cẩn thận để xảy ra sự cố. Nhưng với 4 doanh nghiệp ở Hải Dương, cần phải xem lại là vô tình hay hữu ý.



Cho nên, đối với các doanh nghiệp, nhất là các DN có sử dụng lao động Trung Quốc và do Trung Quốc đầu tư đang hoạt động tại Việt Nam, phải có biện pháp xử lý thật mạnh nếu phát hiện sử dụng bản đồ đường lưỡi bò hoặc các sản phẩm văn hóa để tuyên truyền tư tưởng độc chiếm biển Đông.



http://https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/4-doanh-nghiep-treo-ban-do-duong-luoi-bo-vo-tinh-hay-huu-y-832785.ldo

Theo Lê Thanh Phong (LĐO)