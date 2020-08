Uy tín của cán bộ

Liên tục những tháng qua, báo chí đưa tin về nhân sự ở một số địa phương. Đây là thông tin được dư luận đặc biệt quan tâm. Ai cũng có tâm lý ngóng chờ, để xem người được tín nhiệm đề cử, bổ nhiệm vào các vị trí ấy là ai, năng lực thế nào, uy tín ra sao...



Khi thấy những nhân sự gắn với tình cảm và sự am hiểu của người dân ở địa phương hay cán bộ trong ngành về năng lực, đạo đức, dư luận đều rất tán đồng, vui mừng vì cơ quan, ban ngành và địa phương có được nguồn cán bộ có uy tín, năng lực. Người dân tin tưởng họ sẽ góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương và toàn ngành làm tốt nhiệm vụ, thúc đẩy ngành và địa phương phát triển.



Ngược lại, cũng có những nhân sự khiến nhiều người không vui, bởi đó là những cán bộ có điều tiếng không hay về phẩm chất đạo đức và năng lực, có những biểu hiện vun vén cá nhân hay bè cánh, gây mất đoàn kết nội bộ, không có uy tín tương xứng với vị trí công tác, thậm chí có sai phạm, bị xử lý kỷ luật. Cũng có những trường hợp thu vén theo kiểu sắp đặt bằng quyền uy như đã từng diễn ra ở tỉnh Quảng Nam trước đây của ông Nguyễn Phước Thanh với con của mình là ông Nguyễn Phước Hoài Bảo; gần đây là trường hợp ông Nguyễn Nhân Chinh, con ông Nguyễn Nhân Chiến ở tỉnh Bắc Ninh. Hai trường hợp này đều đã được xử lý theo nguyên tắc tổ chức của Đảng một cách nghiêm minh, được người dân địa phương hoan nghênh, ủng hộ.



Trong đội ngũ cán bộ cũng có những người tai tiếng không chỉ trong ngành mà còn lan ra tới dư luận xã hội. Thế nhưng, không ít người vẫn tại vị, thậm chí ngồi suốt cho đến khi về hưu. Lâu lâu khán giả, độc giả lại bất ngờ khi thấy ông A, ông B xuất hiện trên báo đài với tư cách cán bộ lãnh đạo, chức vụ y nguyên, trong khi ai cũng ngỡ đã bị kỷ luật hay cho thôi chức về vườn. Dù vậy, người dân vẫn tin các cơ quan chức năng đang trong quá trình xử lý, hy vọng không để sót lọt những trường hợp nổi cộm.



Thực tế đã chứng minh nhiều người trong số đó đã không thể "hạ cánh an toàn" như trường hợp điển hình là ông Vũ Huy Hoàng, bà Hồ Thị Kim Thoa (nguyên bộ trưởng và thứ trưởng Bộ Công Thương), ông Nguyễn Hồng Trường (nguyên thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải)... Dù nghỉ hưu đã lâu, song những người này đều nhận hình thức xử lý nghiêm khắc của kỷ luật Đảng và bị cách chức, bị khởi tố, bắt giam (riêng bà Hồ Thị Kim Thoa bỏ trốn, đang bị truy nã)… Qua những vụ việc này, nhân dân ta càng thêm niềm tin sắt son vào quyết tâm phòng chống tham nhũng của Đảng.



Những việc trên cũng cho thấy công tác cán bộ luôn là "cái gốc của mọi công việc". Trong lựa chọn nhân sự, phải luôn ghi nhớ lời dặn của Bác Hồ: "Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém" để chọn được người tài đức, xứng đáng là người lãnh đạo. Trong đời thường, có rất nhiều những điển hình cán bộ tài năng, đức độ, sống trong sạch, làm việc liêm chính được nhân dân quý trọng, tin tưởng, đó là tấm gương cho người khác noi theo.

Theo THÔNG ĐẠT (NLĐO)