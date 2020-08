Sử dụng tiền có hiệu quả là thước đo năng lực quản lý

Có 9 bộ, cơ quan Trung ương và 9 địa phương đề nghị chuyển trả lại vốn với tổng số vốn là 6.338 tỉ đồng, thông tin từ Hội nghị đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 diễn ra ngày 21.8.



Trên thực tế còn nhiều dự án cần tiền và mong được hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác như dự án đường cao tốc Bắc-Nam...



Điều mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rất lo lắng là phải giải ngân hết số vốn 630.000 tỉ đồng. Đến nay, giải ngân đạt hơn 42%, có tiến bộ hơn so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng cần phải đốc thúc, xử lý các khó khăn, vướng mắc kịp thời mới mong hoàn thành mục tiêu các dự án đầu tư công.



Nếu địa phương nào gặp khó cũng chuyển trả tiền lại thì cả nước tê liệt, không có dự án nào được khởi công, và đương nhiên sẽ không có công trình nào đưa vào khai thác. Nền kinh tế đất nước có bật dậy mạnh mẽ hay không, đời sống của người dân được nâng cao hay không là một phần dựa vào các dự án đầu tư hạ tầng, giao thông.



Xin trích lại lời của Bộ trưởng Bộ KH- ĐT Nguyễn Chí Dũng: “Trung bình 3 năm qua, chỉ một tỉnh như Vân Nam hay Quảng Tây làm hơn 2.000km đường cao tốc, trong khi Việt Nam hiện vẫn còn hơn 1.300km đường cao tốc chưa làm”.



Và phát biểu của ông Lê Văn Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Minh Phú tại Hội nghị cắt giảm chi phí logistics: “Chi phí chuyển 1 container tôm từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội tốn gấp đôi sang Mỹ”.



Có những nơi không tiêu được tiền phải trả lại, nhưng trên thực tế còn nhiều dự án cần tiền và mong được hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác như dự án đường cao tốc Bắc-Nam, cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ…



Sân bay Tân Sơn Nhất quá tải, tắc trên trời, tắc trong sân bay, tắc ngoài sân bay. Người dân đang chờ đợi sân bay Long Thành giải cứu.



Có một điều chắc chắn, chúng ta không thừa tiền đến mức không biết chi xài vào việc gì, mà thực tế là chúng ta thiếu tiền, nhưng tại sao nhiều ngành, địa phương không xài hết tiền, phải trả lại?



Có thể có sự chưa phù hợp trong phân bổ vốn hoặc do năng lực điều hành triển khai thực hiện các dự án đầu tư công còn hạn chế. Không xử lý được những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng cũng là hạn chế về năng lực.



“Tinh thần là phải giải ngân hết số vốn còn lại ở các bộ, các ngành, địa phương. Nếu không làm việc đó thì cương quyết có chế tài kèm theo để xử lý vấn đề đến nơi đến chốn. Không thể nói mà không làm, không thể có tiền mà không tiêu được do sự chủ quan, việc tổ chức thực hiện kém”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.



Đã đến lúc lấy việc tiêu tiền có hiệu quả làm thước đo năng lực của lãnh đạo.



https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/su-dung-tien-co-hieu-qua-la-thuoc-do-nang-luc-quan-ly-829900.ldo

Theo Lê Thanh Phong (LĐO)