Sự cố Vietlot: Đằng sau tấm mặt nạ "máy không biết gian dối"

Bí mật các khoản lợi nhuận ăn chia, bí mật những nhân vật trúng thưởng, chục tỉ, trăm tỉ… với một chiếc “mặt nạ”. Và hôm qua, Vietlott “đơ mạng”, cũng bí mật với lời giải thích “sự cố kỹ thuật”.





Hình ảnh Vietlott luôn gắn liền với một tấm mặt nạ với rất nhiều những bí mật...cho đến hôm qua. (Ảnh:Lâm Anh/LĐO)





Sự cố của Vietlott được biết đến lúc 9h38 ngày 28.7 khi doanh nghiệp (DN) này buộc phải tạm dừng bán vé. Tới 17h chiều, Vietlott tiếp tục thông báo tạm dừng quay số cho các kỳ mở thưởng. Nguyên nhân được thông báo là do “sự cố kỹ thuật”.



Sự cố kỹ thuật là sự cố gì?



Sự cố kỹ thuật là sự cố kỹ thuật. Đại ý bí mật.



Nhớ năm nào đó, người dân phát hiện một việc nói hi hữu là rất oan cho hi hữu: Hoá ra đôi giày của người trúng thưởng y xì phóc, như thể đồng phục với đôi giày của nhân viên Vietlott. CEO Vietlott Nguyễn Thanh Đạm sau đó tuyên bố: “Đây là một cái hình ảnh không rõ ràng để nói lên sự thật… Tôi soi kỹ thì một đôi giày là có dây buộc, một đôi thì không có”.



Có buộc dây và không buộc dây. Một cách giải thích rất là Vietlott, nói kiểu ngôn ngữ @ bây giờ thì là: “Nghe thuyết phục nhưng mà rất vô lý”. Bởi sau đó, chả ai hiểu ngô khoai ra sao, mô tê thế nào! Tựa như những bí ẩn sau những tấm mặt nạ Vietlott nhân danh bảo vệ bí mật cá nhân.



Cho đến sự cố kỹ thuật hôm qua.



Nó không ít nếu như nói là rất nhiều nghiêm trọng. Bởi “Sự cố kỹ thuật” cho thấy một sự thật không thể chối cãi: Máy móc không bao giờ là tuyệt đối đúng. Thậm chí, không ngoại trừ khả năng bàn tay con người có thể can thiệp. Điều mà Vietlott luôn “ngạo nghễ” so với xổ số truyền thống. Chẳng hạn, bằng khẳng định “hệ thống máy quay thưởng của Vietlott theo các chuẩn mực của thế giới… đảm bảo tính chính xác rất cao”. Mở ngoặc, chính CEO Vietlott từng bỉ bôi: Câu chuyện xổ số kiến thiết tỉnh A là một rủi ro đạo đức, “khi mà giơ quả bóng lên, cậu đó đã nhanh tay dán con số khác đè lên, hội đồng quay số vẫn xác nhận con số này”. Và rằng: “Khi có càng nhiều khâu có con người tham gia thì rủi ro sẽ càng lớn”.



“Máy là không biết gian dối”- SEO Nguyễn Thanh Đạm từng nói thế.



Nhưng cái lý: “Đồng hồ Tây có bao giờ sai” từng như một sự khoe mẽ, thách thức, hôm nay có vẻ bị xô đổ bởi chính sự cố, tạm gọi như thế, của Vietlott.



Và ngay lúc này, ngay bây giờ, Vietlott cần một lời giải thích cụ thể và chính xác với những người đang bỏ tiền chơi.



Một lời giải thích về trách nhiệm khi hợp đồng độc quyền được trao cho Berjaya với trị giá đến 210,58 triệu USD và nay, xảy ra sự cố.



Một lời giải thích sự cố kỹ thuật là sự cố gì? Sự cố vì chập cầu dao? Vì mưa? Hay cả vì bị hack, bị con người can thiệp vào “đồng hồ Tây”?



Những câu hỏi ấy, đối với những người cầu sự may mắn, đổi đời bằng tiền túi, bằng mồ hôi nước mắt... không thể xuê xoa lấp liếm kiểu giày có buộc dây và không buộc dây được đâu.



