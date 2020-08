Khi ca sĩ Duy Mạnh thường xuyên viết trên mạng những từ chỉ bộ phận sinh dục tục tĩu, một số người còm (comment) trên mạng cho rằng anh ta 'thô nhưng thật', 'sống thật, không giả tạo'. Sống thật được đánh đồng với việc văng tục mọi lúc mọi nơi?



Duy Mạnh (giữa) đến Sở TT-TT TP.HCM chiều 7-8. Anh ta bị phạt 7,5 triệu đồng vì sử dụng ngôn từ trái thuần phong mỹ tục



Những ngôn từ tục tĩu đó thường được anh ta sử dụng để hậu thuẫn cho những lời sỉ nhục, những định kiến ngấm ngầm nhưng nguy hại, chẳng hạn như nhục mạ phụ nữ, kỳ thị nhóm yếu thế hay cổ xúy lối ứng xử bất chấp lý lẽ để mạt sát người bất đồng quan điểm.



Khi phản bác người khác, anh ta thêm vào những từ như "khóa mõm", "thằng khố rách áo ôm", từ tục chỉ quan hệ tình dục, từ lóng chỉ ma túy... Lâu nay, lối phát ngôn đó vẫn được nhiều người cổ xúy và bắt chước.



Nghệ sĩ sử dụng trang cá nhân như một nền tảng truyền thông hữu hiệu. Vì vậy, việc họ ứng xử tệ hại, nói năng tục tĩu trên mạng không còn là chuyện riêng, là quyền cá nhân nữa.



Sống thật được đánh đồng với việc văng tục mọi lúc mọi nơi?



Không chỉ trong giới nghệ sĩ, kiểu ăn nói này lan rộng khắp mạng xã hội, phủ kín các fanpage có hàng triệu lượt theo dõi. Hàng nghìn tài khoản của học sinh, thiếu niên có ảnh đại diện non nớt nhưng văng tục như lời ăn tiếng nói hằng ngày trên các trang "chửi thuê", "khẩu nghiệp".



Nguyễn Tuấn, một người làm truyền thông, từng nhận định: "Trên nhiều fanpage có tương tác lớn trên Facebook, người quản trị đều chửi bậy như hát hay. Nó gần như trở thành một trào lưu để chứng tỏ: càng thể hiện cảm xúc bằng ngôn từ tục tĩu thì càng khiến người đọc hưng phấn.



Nếu bạn có lý lẽ, bạn chẳng cần chửi thề để gây chú ý. Còn khi bạn liên tục chửi thề chỉ để gây chú ý, lời nói của bạn chỉ là rác thải".



Hồi tháng 3, dưới video bài giảng ôn thi trên trang YouTube của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, nhiều tài khoản (được cho là của học sinh lớp 9 dựa theo nội dung bài giảng) đã để lại những bình luận tục tĩu với thầy giáo giảng bài. Sự việc khiến đài phải nhờ công an vào cuộc điều tra.



Trên Facebook, gần như lúc nào cũng có những cuộc đấu khẩu ngập tràn ngôn từ tục tĩu, với lời ngụy biện "thô nhưng thật". Những người này dùng sự đáng sợ và to tát của ngôn từ tục tĩu để lấn át đối phương và nghiền nát mọi quan điểm đối lập bằng thái độ hung hăng chứ không phải bằng lý lẽ thuyết phục.



Hệ lụy đã quá rõ ràng, không thể chấp nhận.

Theo MI LY (TTO)