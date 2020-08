Ông Chung bị bắt: Cái giá của giấc ngủ ngon mỗi tối

Nếu đặt câu hỏi ông Nguyễn Đức Chung chiếm đoạt tài liệu mật vụ Nhật Cường để làm gì sẽ thấy ngay, thấy rất rõ cái tên Minh Hoa.



Bắt giam Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Vụ khởi tố bắt giữ ông Chung hôm nay, có lẽ, chỉ là sự khởi đầu, khi mà những sai phạm căn nguyên khiến hành vi chiếm đoạt tài liệu mật vẫn còn đang và sẽ được xử lý.



Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và tống đạt Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Chung-Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội- về hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”.



Thật ra, dấu hỏi đối với ông Chung đã được đặt ra ngay từ khi Nguyễn Hoàng Trung, lái xe của ông Chung, cùng hai người khác bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án Nhật Cường.



Bởi nếu đặt câu hỏi ông Chung chiếm đoạt tài liệu mật vụ Nhật Cường, sẽ thấy rất rõ ràng cái tên Công ty cổ phần Thương mại Minh Hoa (Công ty Minh Hoa) của bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa vợ ông Chung- làm giám đốc.



Trong vụ Nhật Cường, chính Minh Hoa này đã ký hợp đồng cung cấp và triển khai phần mềm hoạch định tài nguyên doanh nghiệp (ERP) trị giá 40,6 tỉ đồng với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.



Hợp đồng 40,6 tỉ này, tạo điều kiện vừa đủ để liên danh Nhật Cường – Đông Kinh thắng gói thầu gần 43 tỉ đồng của Sở KHĐT Hà Nội với điều kiện được bổ sung là phải có “kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự” (có tối thiểu 1 hợp đồng có giá trị 35 tỉ đồng”.



Hai bên thậm chí còn có biên bản nghiệm thu xác nhận Nhật Cường đã hoàn thành 85% khối lượng công việc.



Biên bản được lập tháng 11.2015, một tháng trước thời điểm mở thầu gói thầu của Sở KHĐT TP Hà Nội.



Để thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cần phải mở ngoặc rằng 3 cá nhân liên quan đến gói thầu này đã bị bắt: nguyên Phó Giám đốc Sở KHĐT TP Hà Nội Nguyễn Tiến Học; Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Phạm Thị Kim Tuyến Giám đốc Công ty Đầu tư và phát triển Đông Kinh Lê Duy Tuấn...với tội danh Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.



Vụ khởi tố bắt giữ ông Chung hôm nay, có lẽ, chỉ là sự khởi đầu, khi mà những sai phạm căn nguyên khiến hành vi chiếm đoạt tài liệu mật vẫn còn đang và sẽ được xử lý.



Thật nghiệt ngã cho ông Chung.



Trong chiều hướng ngược lại, hôm nay, dư luận hết lời ca ngợi nguyên Phó Chủ tịch Quận 1- TP HCM Đoàn Ngọc Hải khi ông bỏ tiền túi mua một chiếc xe cứu thương, tự lái nó- để đưa giúp bà con bệnh nhân nghèo ở TP HCM về quê. Hoàn toàn miễn phí.



Ông Hải, cũng sinh năm 1967, vừa bằng tuổi ông Chung.



Mới biết cái sự biết đủ, biết dừng đúng lúc nó tuyệt vời thế nào. Mới biết nếu đừng tham lam vơ vét để rồi bất chấp làm cả những việc không ai tin nổi, không dân nào chấp nhận được, người ta sẽ có được thứ quý giá nhất: Sự tôn trọng của dân; Giấc ngủ ngon mỗi tối.

