Những cái đập cánh…

Tôi đã khóc khi ngồi trên máy bay rời khỏi Đà Nẵng trước ngày thành phố này cách ly xã hội.





Bờ biển Mỹ Khê, cát trắng nước xanh lặng thinh, buồn bã. Những sảnh khách sạn vừa kịp bừng sáng long lanh đã vội tắt đèn hiu hắt. Những quán xá huyên náo mới tràn căng năng lượng đã phải im lìm, khép nép…



Tất cả vừa mới khởi động cho một mùa du lịch đã bỗng chốc đọng ngưng.



"Đà Nẵng rồi sẽ sao hả cậu? Người dân có ổn không?". Buổi trưa cô bạn đồng nghiệp nhắn tin thảng thốt, tôi đã thấy rưng rưng.



Đến chiều thì lòng trĩu nặng khi anh nhân viên buồng phòng nói lời tạm biệt: "Sang năm chị quay lại không biết em còn được làm ở đây không. Lần trước cắt giảm người, chỉ ai làm quá 10 năm mới được giữ lại. Nếu lần này mà 15 năm thì em chưa đủ...".



Cô bé lễ tân đưa gia đình tôi ra xe vẫn không quên dặn dò: "Anh chị nhớ dặn các con đeo khẩu trang cả khi trên máy bay nhé!". Nhìn đôi bàn tay của em gái vẫy chào xa dần, xa dần, nỗi tiếc nuối càng trào dâng.



Đôi bàn tay nhỏ bé ấy cùng hàng ngàn đôi tay cần mẫn khác, những tấm lòng trách nhiệm nhiệt thành đã cùng tạo dựng nên thành phố du lịch này. Thành phố mà tôi luôn muốn trở lại nhiều lần trong đời.



Những thiệt hại khủng khiếp của du lịch Đà Nẵng rồi sẽ sớm có những thống kê bằng những con số biết nói. Những xáo động bất thường trong đời sống xã hội rồi cũng sẽ có đánh giá cụ thể.



Tôi thì tạm đo lường tác động của Covid-19 trong giọng nói trầm tư của nhà hàng hải sản quen thuộc, trong tiếng thở dài của bác tài chạy chuyến cuối trước giờ cách ly thành phố…

Nghĩ đến cơn bão biển, tôi chợt nhớ đến cuốn sách vừa đọc xong của tác giả Nguyên Phong. Xuyên suốt cuốn sách, ta có thể nhìn ra sự liên kết, ràng buộc chặt chẽ của nhân - quả, mối liên kết giữa con người và vạn vật, giữa ứng xử của con người và quốc gia, sự điều khiển của vũ trụ và số phận con người.



F0 là ai, F0 từ đâu đến? Điều này khác chi hiệu ứng cánh bướm, khi "chỉ cần một con bướm đập cánh ở Brazil là có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas".



Có thể lắm chứ, mỗi du khách trở về từ Đà Nẵng đều có thể là những cánh bướm có nguy cơ cao gây ra những cơn bão táp ở nơi họ hạ cánh. Nhưng tôi lại nghĩ đến cách nhìn lạc quan của tác giả Nguyên Phong: "Chúng ta - những cánh bướm bé nhỏ mong manh - cũng có thể tạo nên những trận cuồng phong mãnh liệt để thức tỉnh mọi người".



Máy bay hạ cánh bình an. Không vội vã, những người trẻ trong gia đình chúng tôi tập hợp lại cùng hướng dẫn mọi người khai báo y tế online trước khi rời khỏi sân bay, vận động mọi thành viên trong gia đình tự cách ly tại nhà, chủ động theo dõi sức khỏe…



Mỗi việc làm nhỏ bé của mỗi người hi vọng như những cái đập cánh của loài bướm - khẽ thôi, nhưng có thể góp phần tạo nên cơn cuồng phong đẩy lùi dịch bệnh.



Mở cửa xe đón đoàn về Hà Nội, chưa kịp chào bác tài tôi đã đứng từ xa hô to:



- Bác tài ơi! Em vừa trở về từ Đà Nẵng, bác đeo ngay khẩu trang vào nhá!

