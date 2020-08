Nhập độc quyền RedOxy-3C, thiếu gia Hà Thành có thực sự tài cao?

Thành lập tháng 11.2015 để 2016 thực hiện việc nhập độc quyền chế phẩm RedOxy-3C làm sạch các hồ Hà Nội, Công ty Arktic quả nhiên “nhỏ mà có võ”.



Tháng 7 năm ngoái, 1,5 triệu m3 nước Hồ Tây đã được xả trực tiếp vào đầu nguồn sông Tô Lịch cuốn băng thành quả nghiên cứu làm sạch sông miễn phí của các nhà khoa học Nhật Bản (Ảnh Tô Thế/LĐO)



Cơ quan công an hôm qua ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt tạm giam đối với Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội Võ Tiến Hùng trong một động thái thật ra, cũng chẳng mấy bất ngờ.



Không bất ngờ, bởi việc Hà Nội mua độc quyền chế phẩm Redoxy-3C để xử lý các hồ ô nhiễm đã râm ran vỉa hè từ lâu. Đến mức, chính Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã từng yêu cầu... thanh tra việc nhập độc quyền chế phẩm này.



Câu chuyện thoạt có vẻ... tình cờ.



Hà Nội có đoàn công tác dự một Triển lãm thương mại quốc tế ở Munich, Đức.



Chủ tịch UBND TP, sau đó có thư mời Tổng Giám đốc Công ty Watch Water GmbH (WWG) sang thăm khảo sát, lấy mẫu nước hồ Hà Nội về nghiên cứu và đưa ra giải pháp xử lý ô nhiễm nước bằng chế phẩm Redoxy 3C.



Tháng 11.2015 Arktic được thành lập với một trong 2 thành viên sáng lập, trẻ măng.



WWG, tháng 8.2016 ký văn bản thỏa thuận về việc phân phối độc quyền với Arktic.



Việc thử nghiệm được triển khai, rất nhanh. Hội thảo được triển khai, cũng rất nhanh. Và cũng rất nhanh, Thành phố đồng ý cho phép triển khai xử lý ô nhiễm hồ bằng chế phẩm Redoxy 3C.



Theo thống kê, từ năm 2016 đến quý I/2019, Công ty Thoát nước ký hợp đồng với Công ty Arktic để mua 403,040 tấn, giá trị 137,614 tỉ đồng... để làm sạch các hồ ở Hà Nội.



Sự vụ chỉ trở nên râm ran khi một tờ báo, dẫn nguồn hồ sơ Tổng cục Hải quan đang quản lý cho biết: Arktic đã nhập 420 tấn hoá chất với giá khai báo hải quan chỉ khoảng 90 tỉ.



Tại phiên họp HĐND TP tháng 11 năm ngoái, trước dư luận về việc cải tạo sông Hồ, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung khi đó đã phát biểu: “Mọi người cứ phản ứng, chứ Redoxy- 3C là sản phẩm của các nhà khoa học Đức... Có lẽ từ trước đến nay chẳng có công nghệ nào xử lý chưa đến 6000 đồng/m3 nước thải và để duy trì chỉ mất 2000 đồng/m3 cả…”.



Người Hà Nội, theo lẽ, phải cảm ơn Arktic. Một công ty vừa ra ràng, chưa một ngày kinh nghiệm, với chủ nhân là một thiếu gia măng non. Và ký hợp đồng phân phối độc quyền với các nhà khoa học “người Đức”. Và ẵm trọn gói cung ứng dịch vụ công ích làm sạch các hồ Hà Nội. Hanh thông, gọn ghẽ trong ba nốt nhạc.



Cứ nói thiếu gia sinh ra đã “ngậm thìa vàng” chứ thật ra đó là tài không đợi tuổi.



Với việc khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc đơn vị nhập, để điều tra hành vi nhập độc quyền này, những râm ran dư luận về việc nhập độc quyền, dành độc quyền sẽ sớm được trả lời.



Cả câu hỏi về Thiếu gia Hà Thành nữa, cho dù Kết luận của Thanh tra TP Hà Nội đã chỉ ra: tháng 7.2016, vị thiếu gia kia đã chuyển toàn bộ vốn góp của mình vào Arktic cho hai cá nhân khác.



Biết đâu đấy, nếu đúng là rẻ, là minh bạch, là đúng luật thì thậm chí còn phải xin lỗi vì điều tiếng “còn ngậm thìa đã bị người lớn bắt thành người lớn”.



