Không có chỗ cho quan chức hạ cánh an toàn

Ngày 14.8, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Hồng Trường về tội Vi phạm quy định về sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, theo Điều 219, Bộ luật Hình sự 2015.



Ông Nguyễn Hồng Trường bị tạm giam để điều tra về tội Vi phạm quy định về sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát.



Ông Nguyễn Hồng Trường, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đã nghỉ hưu từ năm 2017. Đã ba năm trôi qua, những sai phạm trước đó tưởng chừng như bị lãng quên theo thời gian, nhưng quyết định khởi tố đã gọi đến tên ông.



Những người đã từng có sai phạm, tự họ biết điều đó, hãy chờ tới ngày cơ quan điều tra gõ cửa.



Nhưng nỗi khổ ải chính là những ngày chờ đợi, tự mình thú tội để bước vào nhà tù thì không ai dám, nhưng thấp thỏm trong lo âu, ám ảnh cửa tù trong từng giấc ngủ có lẽ còn đáng sợ hơn.



Không phải tới ông Nguyễn Hồng Trường mới làm cho những ai làm quan bất chính sợ hãi, mà đã có những chân dung trước đó. Gần đây thôi, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, đều đã về nghỉ từ lâu và tìm sự an toàn sau khi hạ cánh, nhưng họ đã không thực hiện được toan tính đó.



Người dân không mong bắt bớ quan chức nào, nhưng người dân đòi hỏi về sự công bằng, công lý và sự tôn nghiêm của pháp luật.



Không thể có chuyện người làm quan vun vén cho cá nhân, gia đình, tham ô tham nhũng, làm thất thoát tài sản nhà nước, lại có thể về hưu ngồi hưởng đồng tiền có được từ hành vi phạm pháp. Chưa kể, để có một vài tỉ đồng, họ sẵn sàng phá của công nhiều lần hơn thế.



Cho nên, việc xử lý theo pháp luật những quan chức có hành vi sai phạm rất được người dân ủng hộ, đồng tình. Và cũng từ việc khởi tố bắt tạm giam những quan chức đã về hưu, người dân càng tin tưởng hơn vào sự thành công của công cuộc chống tham nhũng, tin tưởng vào sự tôn nghiêm của pháp luật. Quan chức sai phạm thì đương chức hay về hưu cũng xử thẳng tay, không có chỗ cho hạ cánh an toàn.



Bắt thêm một quan chức sai phạm, là răn đe những ai lăm le làm quan tham, là bài học sinh động cho người làm quan.



Nhưng, bắt và xử lý quan chức sai phạm, không cho hạ cánh an toàn chỉ mới thành công một nửa, phải thu hồi tất cả tài sản bất chính thì chống tham nhũng mới thực sự thành công. Quan chức tham nhũng không thể an toàn và tài sản tham nhũng cũng không thể an toàn.



