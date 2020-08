Khi có những sát thủ bắn thẳng vào nạn nhân, và...

Thái Nguyên: 3 đến 4 phát súng đã nổ trong đêm. Giữa phố. Người nam cầm lái bị thương, ngã vật xuống đường. Người nữ: Đạn xuyên đầu.

Đối tượng nổ súng bắn người bị bắt khi đang lẩn trốn ở tỉnh Bắc Giang. Ảnh: G.Đạt





Chỉ khoảng 3 giờ đồng hồ sau vụ nổ súng ở Thái Nguyên, công an - cực kỳ tài giỏi - đã bắt giữ nghi phạm.



Chuyện đơn giản đến đáng sợ: Chị T vay nợ của đối tượng Nông Văn Tú số tiền 20 triệu đồng; đã trả nợ 7 triệu. Tuy nhiên do chị T. không có tiền trả tiếp, 2 bên đã xảy ra tranh cãi. Nông Văn Tú đã đánh chị T. dẫn đến nạn nhân gãy tay. Khi cơ quan công an tiếp nhận, lập hồ sơ và giải quyết sự việc theo hành vi Cố ý gây thương tích thì đối tượng Tú đã bỏ trốn. Giữa 2 bên sau đó có thỏa thuận về việc đền bù thương tích.



Đến tối qua, khi chị T được anh N.T.T chở sau xe máy đến khu vực phường Trúc Duyên, Thành phố Thái Nguyên thì vụ nổ súng đã xảy ra. Với 3-4 viên đạn được bắn ra, chị T đã tử vong ngay sau đó.



Nhớ năm 2013, chủ đề “tự xử” trong dân đã làm nóng một phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.



Tự xử, nghiêm trọng đến mức “người trộm chó bị đánh chết, thậm chí cha của người trộm chó đến van xin cũng không được tha” – lời Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước nói.



Tự xử, vì những lý do lãng xẹt khiến “nữ sinh đánh nhau chưa từng có. Chồng giết vợ, vợ thuê người bắt giữ chồng, nam sinh đâm nhau vì “mày quá đẹp trai”- theo Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan.



Tình trạng ấy, dù được gióng chuông báo động, nhưng có vẻ chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm. Một vợ chồng Đường “Nhuệ” bắt một người đến nhà, đánh sấp mặt dù 2 bên chẳng mâu thuẫn cũng không hề liên can. Một chủ quán nướng Hiền Thiện bắt khách hàng của mình đến nhà quỳ gối, xin lỗi. Và giờ, đến việc đòi nợ bằng súng. Bắn ngay, không cần trình bày.



Mong manh quá. Giữa sự sống và cái chết chỉ là vì những nguyên nhân lãng xẹt, mà đương sự đã từ chối nhờ pháp luật can thiệp xử lý như đúng ra phải thế.



Khoảng cách cũng quá mong manh, giữa một chủ nợ và một sát thủ, trong một mối quan hệ chúng ta vẫn coi là dân sự. Và khi dịch vụ đòi nợ thuê được đưa ra khỏi luật, để lại một khoảng trống thực tế mênh mông.



Xin hãy để ý đến vụ người dân dựng lều đòi nợ một nguyên phó trưởng công an huyện. Suốt 6 ngày. Và nếu không có sự can thiệp kịp thời từ chính quyền, nếu đương sự vẫn quyết không chịu trả nợ thì liệu điều gì sẽ xảy ra? Dân thưa kiện ra toà, hay một cú điện thoại tới một ai đó không thuộc chính quyền?



Giữa Đường “Nhuệ”, Hiền Thiện và nghi phạm sát thủ tối qua có một điểm chung. Đó là sự tồn tại của một số nhóm giang hồ, xã hội đen, bất chấp pháp luật.



Đó là việc luật rừng đang tồn tại, vẫn tồn tại - giữa các khoảng trống pháp luật - như một vấn đề xã hội bức bách cần phải được chấm dứt.



https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/khi-co-nhung-sat-thu-ban-thang-vao-nan-nhan-va-831245.ldo

Theo Anh Đào (LĐO)