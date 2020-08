Đà Nẵng - lạc quan, nhưng chớ chủ quan!

Sáng nay (11.8), Bộ Y tế công bố không phát hiện ca nào bị nhiễm NCoV trong 12 giờ qua trên toàn quốc. Như vậy, cả nước đã có hai buổi sáng yên lành! Hồi 0h cùng ngày, chính quyền thành phố Đà Nẵng cũng đã dỡ bỏ lệnh cách ly thêm 1 bệnh viện (nâng lên 2 bệnh viện được dỡ bỏ lệnh cách ly), một khu vực dân cư bị phong tỏa trước đó. Lập tức mạng xã hội, tin nhắn trên điện thoại vỡ òa lời chúc mừng lẫn nhau và cầu mong tốt đẹp cho những ngày tới.



Những ngày cách ly y tế do dịch COVID-19, các nhân viên y tế Đà Nẵng đang phải làm việc trong điều kiện bảo hộ khắc nghiệt (ảnh T.H)



Dù đủ thông tin để nhận thức rằng, đại dịch vẫn còn rình rập ngoài ngõ, nhưng 15 ngày qua, người Đà Nẵng vẫn không khỏi ngỡ ngàng với con số hàng trăm trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 được phát hiện khắp đất nước có liên quan đến nguồn lây từ Đà Nẵng.



Lệnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ lại được ban hành. Lần thứ hai, Đà Nẵng là thành phố đầu tiên trong toàn quốc trở lại tình trạng cách ly; mọi hoạt động kinh tế xã hội lại ngưng trệ, tiếp tục mang lại nhiều khó khăn cho đời sống người dân.



Hai buổi sáng không người nhiễm SARS-CoV-2; một khu phố được dỡ bỏ phong tỏa đã ít nhiều mang lại không khí lạc quan. Và từ đó gieo rắc cho không ít người dân tâm lý chủ quan.



Không khó để nhận thấy hình ảnh chợ búa bắt đầu đông đúc trở lại; người người chen vai thích cánh; thậm chí ở các vùng ven thành phố, hiện tượng thanh niên, tổ chức nhậu nhẹt… ăn mừng tưng bừng. Hơn thế, sáng sớm hoặc vào chiều tối, người dân vẫn dắt nhau đi tập thể dục tại các khu vực công cộng, ven biển; ngoài đường phố, người dân vẫn đi lại khá nhiều.



Trong cuộc họp mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cảnh báo về hiện tượng chủ quan trong công cuộc ngăn chặn đại dịch COVID-19. Thủ tướng nêu rõ: “Nguy cơ lây nhiễm cộng đồng rất cao, đòi hỏi quyết tâm cao hơn nữa, sự đoàn kết, trách nhiệm hơn nữa của của hệ thống chính trị với biện pháp mạnh mẽ, kiên quyết hơn… đặc biệt là những địa bàn trọng điểm”.



Trong 2 ngày qua, Đà Nẵng nổi lên nhiều vụ vi phạm về giãn cách xã hội. Các lực lượng trật tự đã nhắc nhở 942 trường hợp, trong đó chủ yếu là bán hàng rong, bán mang về; chợ còn tập trung, không giữ khoảng cách… Và lực lượng Công an tiến hành xử phạt 47 trường hợp, với 90 triệu đồng, trong đó nhiều các cơ sở kinh doanh hoạt động chui hoặc người dân tụ tập đông người.



Công an TP.Đà Nẵng nhận định, những ngày gần đây nổi lên tình trạng người dân chưa nghiêm túc chấp hành giãn cách xã hội, bắt đầu đổ ra đường nhiều hơn. Do đó các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, giám sát, nhắc nhở các trường hợp tụ tập ăn uống trước nhà, tập thể dục đông người nơi công cộng, hàng rong... nhất là đầu giờ sáng và cuối giờ chiều.



Có trải qua những ngày sống trong một thành phố phong tỏa cách ly, mới thấy cuộc sống thường nhật đáng quý biết bao! Còn nhớ, cách đây ít ngày, Đà Nẵng rộn rã đón chào hàng chục vạn bước chân du khách, và cũng xót xa chứng kiến hình ảnh hàng chục chuyến bay tấp nập đưa họ nhanh chóng thoát khỏi thành phố bị cách ly. Bài học cũ vẫn còn đó và những cố gắng trong hơn 15 ngày qua, sẽ nguy cơ trở thành vô nghĩa khi tâm lý chủ quan đang trở lại.

