Có niềm tin, sẽ có trách nhiệm

"Con tôi đã được tìm thấy nhanh hơn tưởng tượng. Tôi như được sinh ra lần nữa...". Ôm đứa con trai 2 tuổi bé bỏng vào lòng, người cha ở Bắc Ninh không giấu nổi xúc động và hàm ơn những người đã giúp anh "như được sinh ra lần nữa".



Vụ bé trai 2 tuổi mất tích ở Bắc Ninh: Kẻ bắt cóc thay đổi lời khai

Bé trai mất tích khi đi chơi công viên cùng cha đã được lực lượng chức năng tìm thấy



Hai ngày qua, thông tin cậu bé nghi bị bắt cóc trong công viên đã được truyền đi khắp nơi. Hàng trăm nghìn lượt chia sẻ không ngơi nghỉ trên mạng khiến câu chuyện không còn dừng lại ở nỗi âu lo tột cùng của một gia đình mà đã trở thành nỗi lo lắng, chia sẻ của cả cộng đồng với chung một mong mỏi đưa cháu bé trở về.



Tin tức được truyền đi nhanh chóng, chỉ sau một đêm, hầu như ai cũng biết cậu bé 2 tuổi mất tích. Những manh mối, hình ảnh liên quan đều được cấp báo bằng tình yêu thương, trách nhiệm cộng đồng.



Trong đêm tìm ra cháu bé, chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chia sẻ với Tuổi Trẻ sẽ thưởng nóng cho lực lượng công an ngay ngày hôm sau (23-8). Còn trong thông cáo báo chí về vụ việc, công an tỉnh bày tỏ sự trân trọng đối với "đông đảo quần chúng nhân dân, cộng đồng mạng đã động viên, chia sẻ, giúp đỡ".



Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cũng gửi lời cảm ơn "sự hỗ trợ tích cực từ quần chúng nhân dân", giúp "những tư liệu quý giá" để từ đó công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ giải cứu thành công cháu bé.



"Như chưa hề có cuộc chia ly", một chương trình truyền hình nhân văn giúp bao gia đình đoàn tụ, bao ông bố bà mẹ lạc con, anh chị lạc em tìm lại người thân.



Chứng kiến giọt nước mắt mừng tủi của những con người được trở về tổ ấm sau thời gian đằng đẵng lưu lạc mới càng thấy quý giá hạnh phúc sum vầy.



Bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh may mắn được trở về nhà sau một ngày đêm bị bắt cóc có thể chưa cảm nhận được tình cảnh biệt ly, nhưng 10 - 20 năm nữa, khi hiểu đầy đủ câu chuyện hôm nay, cậu bé ấy hẳn sẽ ghi nhớ, sẽ thấm đẫm lòng đền đáp.



Lâu nay, cộng đồng mạng hay bị ác cảm bởi những vụ việc tự phát, lúc lệch lạc, đôi khi chạy theo đám đông, thiếu sự định hướng. Nhưng vụ việc này lại cho thấy khi tập trung hướng vào việc tốt, có ý nghĩa tích cực thì vụ việc sẽ lan tỏa, phát huy được tinh thần cộng đồng.



Mạng ảo, nhưng suy nghĩ, ứng xử, hành vi của con người là thật. Sức mạnh của mạng xã hội ngày càng ghê gớm, nhưng đừng chỉ tập trung giải quyết trên mạng.



Người dân trông đợi nhiều hơn những đổi thay tích cực ở đời thường. Chính quyền thực sự đối thoại với dân, cơ quan công quyền đồng cảm với những lo lắng, quyền lợi của người dân... Khi được kích hoạt bởi những hành vi tích cực từ cơ quan công quyền, từ những người nổi tiếng, cộng đồng sẽ được khích lệ làm những điều tốt đẹp.



Tâm lý đám đông cũng sẽ được giải quyết khi mỗi người trước lúc nhấp chuột đưa thông tin lên mạng phải dừng lại cân nhắc việc này có tốt cho xã hội hay không, có nguy hại cho ai không...



Chỉ khi trong đời thực, người ta sống có niềm tin, có trách nhiệm với cộng đồng thì mới hi vọng mạng xã hội sẽ đúng đắn, tin cậy. Chữa bệnh phải từ gốc là thế.

Theo NGỌC HÀ (TTO)