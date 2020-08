Chủ quán Hiền Thiện bị bắt, người lương thiện hả dạ

"Trừ khi về quê, chứ mày sống ở đâu trong mảnh đất Bắc Ninh thì xuống đất bố cũng móc mày lên... 10 người như mày cũng xử được. Mày là ai, ở trên trời cũng móc lên bằng được…", đó là lời của Nguyễn Văn Thiện, chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện ở thành phố Bắc Ninh với một cô gái trẻ, còn cô gái trẻ quỳ gối, hoảng sợ khóc lóc van xin.



Khởi tố, bắt chủ nhà hàng bắt cô gái trẻ quỳ xin lỗi vì chê đồ ăn mất vệ sinh





Tối 19.8, Công an thành phố Bắc Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thiện về hành vi "làm nhục người khác".



Hôm qua, dư luận bức xúc khi clip cô gái trẻ bị hạ nhục trên mạng, công an nhanh chóng vào cuộc, làm rõ chứng cứ và khởi tố vụ án, bắt Nguyễn Văn Thiện, khiến cho người dân hả dạ.



Nguyễn Văn Thiện, chủ quán ăn Hiền Thiện, lại hành xử với khách như xã hội đen, chỉ vì khách đăng tải thông tin thức ăn của quán có giun sán. Đúng ra phải xin lỗi khách, kiểm tra chất lượng thực phẩm, đảm bảo vệ sinh, an toàn, thì chủ quán dùng bạo lực để trấn áp. Dưới mắt Thiện, người không có phép tắc, nước không có pháp luật. Ai muốn xử ai kiểu gì thì xử.



Chứng cứ rành rành, không bắt Thiện để xử lý theo pháp luật thì dân không phục, và bọn côn đồ hung hãn được thế làm càn. Loại người dữ và ác như chủ quán Hiền Thiện sẽ coi thường pháp luật, tiếp tục ức hiếp người lương thiện, thân cô thế cô.



Từ vụ chủ quán Hiền Thiện bị khởi tố vì làm nhục người khác, cho thấy đây là điều mà người dân rất mong đợi. Vì trên thực tế, có rất nhiều vụ tương tự.



Trong gia đình, nhiều phụ nữ bị chồng bạo hành, con bị cha bạo hành hoặc ngược lại. Không chỉ mắng chửi, khủng bố tinh thần mà còn đánh đập, hành hạ. Những vụ như vậy xảy ra khắp nơi, thường ngày, nhưng nạn nhân không được bảo vệ, kẻ có hành vi vi phạm không bị nghiêm trị.



Ở nhiều cơ sở sản xuất, hàng quán, ông bà chủ sử dụng lao động trẻ em, hành hạ, mắng chửi, hạ nhục, đánh đập. Có vụ được người dân, chính quyền can thiệp, nhưng có rất nhiều vụ nạn nhân chịu đựng, không được ai bảo vệ.



Vụ cô gái bị chủ quán Hiền Thiện hạ nhục được pháp luật can thiệp là nhờ có clip, có mạng xã hội. Những vụ khác xảy ra không ai biết còn rất nhiều, cho nên nạn nhân phải biết cách bảo vệ mình ít nhất là có sự tố cáo và nêu bằng chứng.



Theo LÊ THANH PHONG (LĐO)