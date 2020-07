Tuyên bố "quyết không nương tay" của tướng Hoàng Xuân Chiến

“Ngăn chặn bằng được các trường hợp nhập cảnh trái phép... phân loại, xử lý về hành chính hoặc hình sự, nhất quyết không nương tay để lây nhiễm trong cộng đồng”- Tuyên bố của Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.





Đà Nẵng họp khẩn, triển khai phòng chống dịch COVID-19

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai: Không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng-chống dịch Covid-19

Bộ đội biên phòng tăng cường siết chặt các đường mòn, lối mở... kiên quyết với những trường hợp nhập cảnh trái phép. Ảnh Phạm Đông/LĐO





“Làm ơn đi. Chỉ mong cuộc sống yên ổn bình an để làm ăn”- Dòng trạng thái trên mạng xã hội của Tran Anh Quan vào ngày cuối tuần, gắn kèm bản tin “Hoả tốc yêu cầu người dân trở về từ Đà Nẵng tự cách ly 14 ngày”.



Những ca lây nhiễm COVID-19 mới được phát hiện; 80.000 khách du lịch đang kẹt ở Đà Nẵng; Cảnh báo COVID-19 có thể lây nhiễm một toà nhà trong chỉ vài giờ… tất cả những điều đó đang thổi bùng sự lo âu, và nỗi bất an.



Quân, đại lý một hãng nước sạch đóng chai, gần như chỉ “nhúc nhắc”. Sau khi cuộc sống trở về với trạng thái “bình thường mới”, những khó khăn tạm thời và việc suy giảm thu nhập đã khiến không ít người dân “bằng lòng với nước đun sôi” - lời Quân- như một cách cắt giảm chi phí. Tỉ lệ suy giảm đơn hàng của Quân, khoảng 60%.



Cảm nhận của Quân được lượng hoá bằng con số: Báo cáo từ một cuộc khảo sát thu nhập hộ gia đình do UNDP, UNWOMEN và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam vừa công bố cho biết: Thu nhập hộ gia đình giảm sâu nhất do dịch COVID-19 là chỉ bằng 29,7% so với tháng 12.2019. Nói cách khác, so với tháng 12.2009, thu nhập trung bình của hộ được khảo sát đã giảm hơn 70%.



Tình trạng “nghèo tạm thời” ấy hoặc sẽ tiếp tục kéo dài, hoặc sẽ biến thành nghèo vĩnh viễn nếu dịch bệnh bùng phát trở lại.



Tại 5 thành phố, 5 trọng điểm kinh tế lớn nhất nước, đã có tới 20.300 doanh nghiệp giải thể, ngừng việc, thu hẹp sản xuất với tổng số lao động bị ngừng, mất việc là hơn 397.000 người.



Và, không thể không nhắc tới 31 triệu người, tức gần 1/3 dân số đã và đang bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.



Virus không có mắt, cũng như những ảnh hưởng nằm ngoài bất kỳ tính toán nào. Nhưng đó cũng là cái giá của một cuộc sống bình an mà mỗi người dân chúng ta phải tự ý thức để gìn giữ.



Gìn giữ, bằng cách tuân thủ các mệnh lệnh phòng chống dịch từ Chính phủ, từ cơ quan chức năng.



Và gìn giữ, bằng cách đừng đưa người bệnh hoặc nghi có bệnh truyền nhiễm vào nhà.



Tình hình xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới đang tăng đột biến với 4.360 trường hợp vượt biên trái phép qua đường mòn, lối mở.. mà nhiều nhất ở địa bàn các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lào Cai…



Và nói như Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tướng Hoàng Xuân Chiến: "Nguồn lây nhiễm COVID-19 ở Đà Nẵng có thể từ người nhập cảnh trái phép”.



Bộ đội Biên phòng đã kích hoạt trở lại các chốt kiểm soát, tướng Chiến đã tuyên bố “nhất quyết không nương tay để lây nhiễm trong cộng đồng”.



Và giờ, đến lúc cần sự tự giác từ mỗi người dân. Bây giờ, thiếu hiểu biết không bao giờ được chấp nhận là một lý do. Bây giờ, đưa người vượt biên trái phép còn là phản bội tổ quốc.



https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/tuyen-bo-quyet-khong-nuong-tay-cua-tuong-hoang-xuan-chien-822654.ldo

Theo Anh Đào (LĐO)