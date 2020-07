TÔI LÊN TIẾNG: Chủ tịch huyện đặt bút ký, xin đừng che mắt!

Dư luận tỉnh Bình Thuận mấy hôm nay xôn xao về vụ việc ông Huỳnh Văn Điển, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong, bất chấp can ngăn của thuộc cấp, qua mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND tỉnh để cho một đại gia thuê đất trái pháp luật.



Theo kết luận thanh tra, ông Nguyễn Hoàng Anh (một đại gia ở quận 1, TP HCM) có đơn gửi UBND huyện Tuy Phong thuê đất tại khu vực Láng Lớn, xã Vĩnh Hảo để trồng cỏ, bắp chăn nuôi bò thịt. Toàn bộ diện tích này theo quy hoạch đã được phê duyệt của UBND tỉnh Bình Thuận là đất trồng cây lâu năm, nằm ngoài quy hoạch phát triển chăn nuôi.



Thế nhưng, chỉ trong ngày 19-5-2017, ông Huỳnh Văn Điển đã có quyết định cho ông Hoàng Anh thuê 417.634 m2 ở khu trên để chăn nuôi bò và ký cấp luôn 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất 50 năm với hình thức thuê đất trả tiền hằng năm. Sau đó, ông Anh ký hợp đồng thuê đất và nộp tiền thuê 13.400.000 đồng/năm, tức giá đất ở đây chỉ có… 32 đồng/m2.



Hồ sơ vụ sai phạm nghiêm trọng này đã được ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, ký chuyển sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận để điều tra dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo điều 229 Bộ Luật Hình sự năm 2015.



Cũng trong năm 2017, ông Nguyễn Văn Cường (một đại gia ở quận Gò Vấp, TP HCM) làm đơn xin thuê 58 ha đất tại khu vực Hố Quang, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong để trồng cây lâu năm. Trong số diện tích này có đến hơn một nửa là đất rừng phòng hộ và khu vực này đang có một dự án xin đầu tư điện mặt trời nhưng chưa được cấp. Cũng vậy, chỉ trong một ngày (18-10-2017), ông Huỳnh Văn Điển đã ký liên tiếp 3 quyết định cho ông Cường, vợ và em vợ ông Cường thuê đất trái quy định.



Liên quan đến vụ này, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phong đã bắt giam Võ Việt Hùng, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và thuộc cấp của Hùng là Hồ Minh về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".



Theo cáo trạng của VKSND huyện Tuy Phong, hành vi của ông Huỳnh Văn Điển có dấu hiệu thiếu tinh thần trách nhiệm nhưng đã chủ động phát hiện, chưa gây hậu quả nghiêm trọng nên chưa cấu thành tội phạm. Đề nghị Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận chỉ đạo, xem xét xử lý theo quy định pháp luật.



Tuy Phong là huyện ven biển nằm phía Đông Bắc tỉnh Bình Thuận với diện tích 795 km2 với nhiều thắng cảnh đẹp nổi tiếng. Xin đừng lấy lý do đất rộng, người thưa mà ký cấp dự án trái quy định tràn lan và mỗi lần ký lại lấy tay che mắt!

Theo Chí Công (NLĐO; ảnh: PLO)