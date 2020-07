Thắp một cây hương coi chừng tàn một cánh rừng

Rừng thông, rừng sản xuất ở địa bàn bốn xã thuộc huyện Hương Sơn và huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh bị cháy dữ dội.





Bất cẩn khi đốt cỏ, 3 người dân gây cháy rừng trên núi Hàm Rồng

Ảnh: Minh Lý







Hơn 500 người gồm lực lượng của Trung đoàn 841 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh), Công an huyện Hương Sơn, Ban chỉ huy quân sự huyện Hương Sơn, cảnh sát PCCC, bộ đội biên phòng… tập trung chữa cháy rừng ở xã Sơn Long, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn.



Nguyên nhân cháy từ đâu?



Theo xác định ban đầu, lửa xuất phát từ vụ cháy rừng ở xã Ân Phú, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh, rồi lan cháy sang rừng xã Sơn Long.



Nguyên nhân vì sao cháy rừng Ân Quang của huyện Vũ Quang?



Cũng xác định ban đầu là do người dân thắp hương ở nghĩa trang rồi lửa bén, cháy lan lên rừng. Do thời tiết nắng nóng kèm gió Lào nên lửa bùng phát nhanh và dữ dội.



Ở nhiều địa phương trong cả nước, thường xây dựng nghĩa trang trong các đồi, núi, rừng thông, rừng cây. Người dân đi thăm mộ, thắp hương, đốt vàng mã, và đây chính là mối nguy hiểm vô cùng đối với rừng.



Người cẩn thận, chờ cho hương tàn, chờ cho đốt xong vàng mã, dùng nước tưới lên trước khi rời đi để phòng cháy rừng. Nhưng với không ít người, cứ thắp hương, đốt vàng mã xong là đi.



Chỉ cần một đốm tàn của hương, của mảnh giấy vàng mã bị gió thổi bay đi, có thể bùng phát thành một trận cháy rừng khủng khiếp.



Chưa kể người đi tảo mộ, hút thuốc lá, vứt bừa bãi, chỉ cần một mẩu thuốc lá, đôi khi tàn một cánh rừng.



Trong những ngày nắng nóng hiện nay, chính quyền các địa phương ở miền Trung lo cháy rừng, triển khai các biện pháp phòng chống cháy rừng. Nhưng người dân cũng phải có ý thức bảo vệ rừng, phòng cháy rừng. Không nên vì sự cẩu thả, vô ý của mình để xảy ra hậu quả như vụ thắp hương ở nghĩa trang gây cháy rừng vừa nêu trên.



Ở tỉnh Thừa Thiên-Huế, ngoài những nghĩa trang tập trung, còn có những khu mồ mả xen giữa rừng, khuất trong những đồi thông. Người dân Huế khi đi thăm mộ, lại rất hay cúng kiếng, đốt vàng mã, cho nên nguy cơ cháy rừng do thắp nhang, đốt vàng mã là rất cao.



Thăm mộ là việc riêng, là quyền của từng cá nhân, nhưng đừng vì việc riêng của mình mà gây hại chung cho xã hội. Hãy hạn chế thắp hương, đốt vàng mã để bảo vệ môi trường và bảo vệ rừng, nhất là trong lúc nắng nóng như hiện nay. Nếu có thắp hương và đốt vàng mã, thì phải xử lý an toàn trước khi rời đi.



Một người văn minh không thể vứt mẩu thuốc lá ra đường phố, và càng không thể vứt mẩu thuốc lá trong rừng.

Theo Lê Thanh Phong (LĐO)