Quỷ Núi - lệch lạc và dị hợm

Quỷ Núi - một cái tên rùng rợn, tưởng chừng như chỉ có ở các bộ phim kinh dị, thì nay nó đang là tên của một địa điểm du lịch tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng: Khu Du lịch (KDL) Quỷ Núi.







Quả là kinh dị thật, vừa khai trương được vài ngày, nhiều người đã bức xúc với những gì được xây dựng ở KDL này: Hàng loạt bức tượng ma quái, quỷ dữ khổng lồ, trơ trẽn trải khắp các điểm tham quan. Không ai muốn can thiệp vào việc làm ăn của người khác và kinh doanh nỗi sợ hãi cũng là một kiểu kinh doanh, nhưng đặt những hình tượng phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt lại là chuyện khác. Quỷ núi như cách trên chưa bao giờ là tác phẩm đáng để thưởng lãm và không bao giờ là nét văn hóa của cộng đồng.



Câu chuyện càng bị đẩy đi xa hơn khi một người dân bình luận về những hình tượng quỷ quái ở đây, sau đó bị một nhân viên (là võ sư) của công ty đầu tư KDL này dẫn người đến hành hung phải nhập viện. Trách nhiệm liên quan đã bị chủ tịch hội đồng quản trị công ty này phủi sạch khi cho rằng không biết gì về hành động trên và nhân viên nọ đánh người là do muốn lấy lòng cấp trên.



Việc bình luận trên mạng xã hội đúng sai có quy định pháp luật xử lý. Dùng bạo lực hiếp đáp người khác rõ ràng là thói côn đồ. Nó cũng là một loại ác quỷ ẩn nấp trong chính con người và khi văn hóa cá nhân không đủ tầm nó sẽ bộc lộ.



Việc KDL trưng bày tượng phản cảm ở ta cũng không phải mới xảy ra lần đầu. Cách đây chưa lâu, dư luận ồn ào về tượng 12 con giáp lõa thể ở KDL quốc tế Hòn Dấu (Hải Phòng). Các nhà điêu khắc tham gia bình luận và nhiều người kết luận tượng quá xấu, tạo hình quá kém lại còn phô bày kệch cỡm. Ông chủ của KDL thì cho rằng rất thẩm mỹ và chẳng có gì phải ầm ĩ. Thế nhưng sau đó 12 bức tượng trên được cho mặc đồ tắm che đi những chỗ nhạy cảm, lại càng kỳ cục hơn.



Trong cả 2 vụ việc trên, cơ quan chức năng quản lý địa phương đều đi sau dư luận.



Du lịch là một ngành kinh tế quan trọng của quốc gia. Những năm qua, các cơ quan chức năng trung ương và địa phương đã có nhiều chính sách khuyến khích và đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực này. Thế mạnh của du lịch Việt Nam là có thiên nhiên an bình, con người thân thiện và nhiều danh thắng. Bên cạnh đó chúng ta có nhiều địa danh văn hóa đặc trưng và nhiều di sản văn hóa được thế giới tôn vinh. Du khách trong nước và cả quốc tế tìm đến chính là một cách tận hưởng cuộc sống tươi đẹp.



Hãy nhìn một Hội An trầm lắng bên dòng sông Hoài êm ả mà học hỏi. Ngay trong cuộc sống hiện đại tất bật nhưng đến đây ai cũng có thể thả chậm lòng mình bên vỉa hè lát gạch, mảng tường rêu phong, văng vẳng tiếng rao hàng. Hay khác hơn, nhìn các anh Hai, chị Ba miền Tây chở du khách trên sông nước mà thấy cách làm du lịch tiếp cận với thiên nhiên. Hoặc đơn giản hơn là đến vườn nho của các lão nông ở Ninh Thuận mà thưởng thức cuộc sống an nhàn. Đà Lạt nổi tiếng là nơi núi rừng xanh mát, con người ứng xử nhẹ nhàng. Khai thác những trò quái đản, kinh dị chỉ cho thấy tầm nhìn lệch lạc của nhà đầu tư.

Theo HIẾU NGHI (NLĐO)